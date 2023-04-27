Роспотребнадзор предостерег волгоградцев от употребления яиц на пикниках

Общество 27.04.2023 08:52
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27.04.2023 08:52
Санитарные врачи выдали перечень рекомендаций волгоградцам, которые собираются встретить майские праздники на природе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, советы касаются в основном продуктов, которые берут с собой горожане на пикники.
Так, в РПН рекомендуют приобретать продукты только в стационарных предприятиях торговли, для переноса еды использовать сумку-холодильник и не брать с собой на природу молочные и маринованные продукты, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом. Все это служит питательной средой для болезнетворных микробов, предупредили в ведомстве.
Продукты необходимо помещать в пластиковые контейнеры с плотной крышкой или заворачивать в пищевую пленку. Вся еда должна быть надежно защищена от насекомых, грызунов и других животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов.
При приготовлении мяса для шашлыков его необходимо нарезать небольшими кусочками для качественной прожарки, использовать специи, обладающие обеззараживающими свойствами, например, красный и черный перец, тимьян, горчицу.
Также следует соблюдать правила личной гигиены – мыть руки перед приемом пищи и использовать антибактериальные влажные салфетки.
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