25 апреля на предприятии прошел общезаводской день охраны труда

В рамках общезаводского Дня охраны труда специальная комиссия во главе с управляющим директором предприятия Константином Волковым посетила ряд цехов – ЭЦРМО, ОКЦ ОГП, ЭСПЦ-2, ЛПЦ ООЛП, копровый. Здесь реализованы мероприятия по предотвращению случаев нарушения правил охраны труда и промышленной безопасности. Это, например, автоматизация производственных процессов, модернизация оборудования, контроль за использованием СИЗ, улучшение условий труда.

– Помимо обеспечения безопасных условий труда наша основная задача – обращать внимание линейного персонала на случаи производственного травматизма, оказывать содействие во внедрении практик для предотвращения аналогичных ситуаций, повышать уровень культуры охраны труда, – подчеркнул Константин Николаевич. – Нельзя оставаться равнодушным, нужно воспитать среди работников культуру нетерпимого отношения к нарушениям. Неукоснительное соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности – важное условие в организации рабочего процесса.





Также сегодня в актовом зале состоялось торжественное подведение итогов на лучшее структурное подразделение по охране труда и промышленной безопасности. Переходящий кубок победителя в номинации «Лучшее производственное подразделение» управляющий директор вручил ЭСПЦ-2, в категории «Лучшее подразделение обеспечения производства» – ЦРМП. Как лучшим в области ОТ и ПБ цехам полагаются денежные премии на улучшение условий труда. Такие соревнования среди подразделений «Красного Октября» будут проводиться ежеквартально.

В ходе мероприятия были озвучены имена победителей тематической онлайн-викторины, участниками которой стали сотрудники предприятия. Победители набрали максимальное количество баллов, определяющим фактором в распределении мест стали время и скорость предоставления ответов. Первое место занял инженер-фабрикатор ЛПЦ ООЛП Александр Фокин, второе – бригадир по перемещению металла в производстве ЛПЦ ОГП Татьяна Сенкевич, третье – инженер по организации и нормированию труда ООР Светлана Конопатова. Дипломы и сертификаты в спортивный магазин вручил главный инженер Александр Жуков.





Общезаводской день охраны труда организован в целях повышения заинтересованности работников в соблюдении требований охраны труда и промышленной безопасности на рабочих местах и в структурных подразделениях.

Отметим, вопросам ОТ и ПБ предприятием уделяется особое внимание. Это обеспечение сотрудников СИЗ, улучшение и создание безопасных условий труда, обновление рабочих мест и производственных участков, медицинское обеспечение.