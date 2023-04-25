Общество 25.04.2023 20:08
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25.04.2023 20:08
Сегодня, 25 апреля, на реке Ахтуба в Ленинском районе Волгоградской начались работы по восстановлению моста, который частично затонул во время пиковых сбросов воды на Волжской ГЭС. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в районной администрации.
Напомним, что помощь местным властям в этом оказывают сотрудники одного из учебных центров Минобороны России, который дислоцируется в Волгоградской области. Накануне в село Заплавное доставили 12 понтонов, которыми заменят утонувшие части мостового сооружения. Подъемом затонувших понтонов решили заняться летом, когда уровень воды в реке сезонно понизится.
Сбор наплавного моста происходит с помощью катеров, которые двигают многотонные сооружения словно пушинки. К обеду половина моста уже была наведена. Если и дальше работа будет идти такими темпами, то понтонный мост скоро будет готов.
Как ранее сообщалось, 14 апреля в результате паводка, который нагнал много мусора, ушли под воду десять понтонов моста через реку Ахтуба, связывающего поселок Восьмое Марта с селом Заплавное. Понтоны не оборвались, остались на сцепке, но затонули. В поселке Восьмое Марта проживает около 300 человек. Между населенными пунктами было налажено лодочное сообщение.
На прошлой неделе была предпринята попытка поднять затонувшие понтоны, но она оказалась неудачной. На помощь пришли специалисты одного из учебных центров Минобороны РФ, дислоцирующийся в Волгоградской области.
Видео: администрации Ленинского района
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