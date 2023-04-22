«Голову сломали»: под Волгоградом не смогли поднять утонувший мост









В Ленинском районе Волгоградской области работы по восстановлению понтонного моста, который ушел под воду неделю назад из-за разлива Ахтубы, внезапно прекратились. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, на переправе больше не видно ни людей, ни техники, которые здесь были замечены три дня назад. Тогда, напомним, мост повернули поперек реки. В администрации Ленинского района поясняли, что подрядчик должен вытянуть понтоны на берег. Их планировали частично заменить, а мост восстановить до конца этой недели. Однако, как сообщают местные жители, что-то пошло не так.

- Мост поднять не смогли, - прокомментировал ситуацию ИА «Высота 102» глава Ленинского района Андрей Денисов. – Дело в том, что понтоны набрали воды и весят они много. К примеру, один понтон сейчас весит около 40 тонн. Поднять их той техникой, которая сейчас есть в наличии, просто нереально. Уже голову сломали, что делать. Поверьте, ищем варианты.

Напомним, что понтонный мост через реку Ахтуба 14 апреля в результате паводка, который нагнал много мусора, частично ушел под воду. Эта переправа связывает поселок Восьмое Марта с селом Заплавное. Понтоны не оборвались, остались на сцепке, но затонули. В поселке Восьмое Марта проживает около 300 человек. Между населенными пунктами наладили лодочное сообщение. Организован подвоз продуктов и медикаментов.

Фото жителей Ленинского района

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