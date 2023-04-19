Общество

«Повернули поперек реки»: под Волгоградом приступили к ремонту утонувшего моста

Общество 19.04.2023 11:59
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19.04.2023 11:59



В Ленинском районе Волгоградской области начались работы по восстановлению понтонного моста, который на прошлой неделе ушел под воду из-за разлива Ахтубы.
– Мост отцепили, повернули поперек реки. Видимо, задумали какой-то план по ремонту моста, чтобы возобновить дорогу жизни к поселку Восьмое Марта, – сообщили ИА «Высота 102» местные жители.


В настоящее время транспортное сообщение села Заплавное и поселка Восьмое Марта осуществляется только по воде. Специалисты областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения наладили лодочную переправу, которая работает по графику.



В районной администрации информагентству подтвердили, что работы по восстановлению утонувшего моста ведутся с начала недели.
 Подобрали подрядчика, который приступил к восстановительным работам. Сегодня будем вытягивать понтоны на берег. До конца недели мост восстановим, – сообщил ИА «Высота 102» глава Ленинского Андрей Денисов.
По его словам, 14 апреля в результате паводка, который нагнал много мусора, ушли под воду от 8 до 10 понтонов моста через реку Ахтуба, связывающего поселок Восьмое Марта с селом Заплавное. Понтоны не оборвались, остались на сцепке, но затонули. В поселке Восьмое Марта проживает около 300 человек.
 Люди не брошены. Запас продуктов и медикаментов достаточный. Хлеб привозим по заявкам магазина. Налажена лодочная переправа, – рассказал Денисов.
Количество понтонов на мосту, как пояснил глава района, зависит от сезонности. При разливе Ахтубы их число достигает 38, в обычное время - хватает 25 понтонов.
Второй год проводятся работы по замене отслуживших свой срок плавсредств. В прошлом году на мосту поставили 7 новых понтонов. В текущего году будет закуплено еще 11. На эти цели предусмотрено 80 миллионов рублей.
Глава района также сообщил, почему вместо понтонного моста здесь не строят стационарный. По словам Денисова, в 2 км от этой переправы в рамках реализации крупного проекта обводнения Волго-Ахтубинской поймы возведут мини-ГЭС, через которую будет проходить дорога в твердым покрытием. 
Фото и видео жителей Ленинского района

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