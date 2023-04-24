Общество

Под Волгоградом военные помогут восстановить смытый паводком мост

Общество 24.04.2023 15:35
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24.04.2023 15:35



Сегодня, 24 апреля, в Ленинский район Волгоградской области прибыли военные, которые помогут местным властям восстановить частично затонувший понтонный мост через реку Ахтуба, сообщает ИА «Высота 102».
- У нас сегодня небывалая активность на мосту. Прибыли военные, техника, с которой сгружают понтоны. Похоже, придумали, как починить мост, - сообщили информагентству местные жители.
В администрации Ленинского района информагентству эту информацию подтвердили.
-  Сегодня завозят понтоны, а завтра начнут восстанавливать мост, - сообщил глава Ленинского района Андрей Денисов.
По его словам, помощь районной администрации оказывает один из учебных центров Минобороны РФ, дислоцирующийся в Волгоградской области.





Напомним, подтопление понтонного моста произошло 14 апреля в Ленинском районе Волгоградской области в связи с увеличением объема сброса воды на Волжской ГЭС. В результате было нарушено транспортное сообщение между поселком Восьмое Марта, где проживают около 300 человек, с селом Заплавное. Временно было налажено лодочное сообщение между этими населенными пунктами.



Отметим, что первая попытка восстановить мост оказалась неудачной. Затонувшие понтоны, а их 10 штук, заполнились водой, их вес увеличился, поэтому достать их имеющейся на тот момент в наличии техникой не получилось. Ранее глава района заявлял, что власти думают, как решить эту проблему. Кроме того, объемы сбросов на Волжской ГЭС стали резко снижать с 22 апреля, в результате чего уровень воды в реке Ахтуба начал постепенно снижаться.
Фото: администрации Ленинского района

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