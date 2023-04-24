Под Волгоградом военные помогут восстановить смытый паводком мост

Общество 24.04.2023 15:35
0
24.04.2023 15:35
Сегодня, 24 апреля, в Ленинский район Волгоградской области прибыли военные, которые помогут местным властям восстановить частично затонувший понтонный мост через реку Ахтуба, сообщает ИА «Высота 102».
- У нас сегодня небывалая активность на мосту. Прибыли военные, техника, с которой сгружают понтоны. Похоже, придумали, как починить мост, - сообщили информагентству местные жители.
В администрации Ленинского района информагентству эту информацию подтвердили.
- Сегодня завозят понтоны, а завтра начнут восстанавливать мост, - сообщил глава Ленинского района Андрей Денисов.
По его словам, помощь районной администрации оказывает один из учебных центров Минобороны РФ, дислоцирующийся в Волгоградской области.
Напомним, подтопление понтонного моста произошло 14 апреля в Ленинском районе Волгоградской области в связи с увеличением объема сброса воды на Волжской ГЭС. В результате было нарушено транспортное сообщение между поселком Восьмое Марта, где проживают около 300 человек, с селом Заплавное. Временно было налажено лодочное сообщение между этими населенными пунктами.
Отметим, что первая попытка восстановить мост оказалась неудачной. Затонувшие понтоны, а их 10 штук, заполнились водой, их вес увеличился, поэтому достать их имеющейся на тот момент в наличии техникой не получилось. Ранее глава района заявлял, что власти думают, как решить эту проблему. Кроме того, объемы сбросов на Волжской ГЭС стали резко снижать с 22 апреля, в результате чего уровень воды в реке Ахтуба начал постепенно снижаться.
Фото: администрации Ленинского района
Волгоградцам УК и ресурсники вернули за год 1,2 млн рублей24.04.2023 21:01
Общество 24.04.2023 21:01
На скотче и честном слове: в парке Волгограда продолжает разваливаться мемориал24.04.2023 20:31
Общество 24.04.2023 20:31
В Волгограде зарплаты программистов выросли до 300 тысяч рублей24.04.2023 20:03
Общество 24.04.2023 20:03
В Волгограде сотрудника автосервиса с инфарктом спас клиент из МВД24.04.2023 17:23
Общество 24.04.2023 17:23
От Каддафи до патриарха: в Волгограде покажут редкий фотоархив и фильм о Жириновском24.04.2023 17:20
Общество 24.04.2023 17:20
Парад Победы, авиагонки и частушки Заволокиных: как в Волгограде отметят День Победы24.04.2023 16:17
Общество 24.04.2023 16:17
СК: в Волгограде ищут слепого 61-летнего мужчину24.04.2023 16:16
Общество 24.04.2023 16:16
Двум городам и станице присвоят звание «Рубеж Сталинградской доблести»24.04.2023 13:55
Общество 24.04.2023 13:55
Бочаров поставил 10 задач по безопасности на майских праздниках в Волгоградской области24.04.2023 13:40
Общество 24.04.2023 13:40
5 причин купить Mazda 6 в КЛЮЧАВТО этой весной24.04.2023 12:35
Общество 24.04.2023 12:35
Навестить фронтовиков поручил подчиненным губернатор Андрей Бочаров24.04.2023 12:09
Общество 24.04.2023 12:09
В Волгограде простятся с профессором института бизнеса Александром Ващенко24.04.2023 10:36
Общество 24.04.2023 10:36
Гидрометцентр РФ: 25 апреля в Волгоградской области пройдут сильные дожди24.04.2023 09:42
Общество 24.04.2023 09:42
Миссия выполнима: сотрудники Волжского абразивного завода показали свои навыки работы в команде24.04.2023 09:00
Общество 24.04.2023 09:00
Мощная магнитная буря обрушилась на волгоградцев 24 апреля24.04.2023 08:14
Общество 24.04.2023 08:14