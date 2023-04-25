На юге Волгограда экскаватор утонул в яме с грязевой жижей

В Красноармейском районе Волгограда экскаватор, задействованный при демонтаже аварийного дома, утонул в яме с грязевой жижей. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел в Заканалье – на улице Гагринской.





По информации источника «Высоты 102», знакомого с ситуацией, происшествие с экскаватором случилось уже под конец рабочего дня накануне.

– Управлявший экскаватором мужчина после проделанной работы уже направлялся на базу, когда, видимо, не справившись с управлением, допустил съезд в яму, образовавшуюся в ходе демонтажных работ на месте бывших погребов, – рассказал собеседник информагентства.

По предварительным данным, сам экскаваторщик в результате происшествия не пострадал. Для извлечения экскаватора из ямы потребовалась дополнительная техника.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»