Парад Победы, авиагонки и частушки Заволокиных: как в Волгограде отметят День Победы

Администрация Волгоградской области опубликовала информацию о мероприятиях, приуроченных празднованию Дня Великой Победы. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», главным событием 9 мая станет военный парад на площади Павших борцов. Также гостей и жителей города-героя ждут авиагонки в небе над центральной набережной и показы «Света Великой Победы». В качестве приглашенных гостей в обладмине называют Анастасию и Захара Заволокиных.

Празднование 78-летия Победы в Великой Отечественной войне стартует в Волгограде 5 мая. В этот день на главной высоте России – Мамаевом кургане – состоятся акция «В каждом сердце живет Победа» и торжественный прием школьников в ряды «Юнармии».

6 мая в Волгограде планируется открытие бюста народного артиста СССР Василия Ланового.

7 мая – первый день показа аудиовизуальной инсталляции «Свет Великой Победы». Увидеть красочные картины на Мамаевом кургане можно будет трижды за вечер: 21-00, 22-00 и 23-00. У мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» показы состоятся в в 20-30, 21-00, 21-30, 22-00, 22-30.

В этот же день, а также 8 мая в Волгограде пройдут всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Победы». Показы «Света Великой Победы» накануне Дня Победы состоятся в то же время, что и 7 мая.





8 мая в Волгограде в 10-00 прибудет ретро-поезд «Воинский эшелон». В 17-00 в амфитеатре на набережной состоится гала-концерт с участием ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка», лучших исполнителей региона и ведущих программы Первого канала «Играй, гармонь победная!» Анастасии и Захара Заволокиных.

В 19-30 8 мая в амфитеатре начнется программа «Горячий снег», посвященная творчеству Александры Пахмутовой, а в ЦПКиО в 18-00 начнется концерт ансамбля Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища «Крылатая пехота».

9 Мая начнут праздновать в Волгограде в 10.00 парадом на главной городской площади.

– По площади Павших борцов традиционно торжественным парадом пройдут части Волгоградского территориального гарнизона, – сообщают в администрации Волгоградской области. – Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в новом формате: портреты участников Великой Отечественной разместят на городском транспорте и личных автомобилях, на зданиях и сооружениях. На фасаде исторического парка «Россия — моя история» в рамках акции «Солдаты Победы» также будут демонстрироваться фотографии защитников Отечества.





Над акваторией Волги 9 мая пройдут соревновательные полеты на Л-29 в классе «реактивные самолеты», а также показательные выступления.

Как и в предыдущие годы, в районах Волгограда будут работать тематические интерактивные площадки. В 21-00, 21-45 и 23-00 на Мамаевом кургане покажут «Свет Великой Победы», у БК-31 в этот день световые инсталляции запланированы на 20-30, 21-00 и 21-45.

В 22.00 9 Мая в Волгограде прогремит праздничный салют.

Всего в Волгограде состоится 110 праздничных мероприятий. Одним из ярких событий, напомним, станет ретро-матч 1 мая на стадионе «Волгоград Арена». Как получить на игру бесплатные билеты – читайте в материале на сайте ИА «Высота 102».