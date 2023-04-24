В Волгограде сегодня, 24 апреля, проводят в последний путь доктора экономических наук, профессора Александра Ващенко. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония прощания пройдет в 13.00 в похоронном доме «Память».

— 22 апреля 2023 года скончался талантливый человек, мудрый руководитель и наставник Александр Николаевич Ващенко, — сообщается в официальном некрологе Академического колледжа — знаменитой «копейки». — Вся жизнь Александра Николаевича — яркий пример беззаветного служения системе образования, избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям.

Александр Ващенко стоял у истоков создания в Волгограде системы непрерывного многоуровневого бизнес-образования. По его инициативе на базе колледжа потребкооперации появился Волгоградский институт бизнеса, профессором кафедры экономики и управления которого он впоследствии являлся.

Ващенко в свое время занимал руководящие должности в обкоме КПСС, облпотребсоюзе. Больше 10 лет проработал директором Волгоградского кооперативного техникума. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации». В 2005-м присвоено звание «Ветеран труда».

Александр Ващенко был главным редактором научного журнала «Бизнес. Образование. Право.». На его счету более 100 научных публикаций.

Фото и коллаж: Академический колледж / Алексей Костяков ИА «Высота 102»