«Проживаю в подвале, без света, в холоде»: 85-летняя пенсионерка из Попасной обратилась к сыну в Волгограде
Общество 22.04.2023 17:09
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22.04.2023 17:09
Военный корреспондент Марьяна Наумова распространяет в соцсетях видеоролик, в котором 85-летняя пенсионерка из Попасной обращается к своему сыну, который, по ее словам, живет в Волгограде.
- Олейникова Антонина Александровна. Проживаю в подвале, без света, в холоде, - так начинает свой рассказ о себе пережившая страшные события пожилая женщина. – Но бабушка живая, держится, крепится, надеется на встречу со своим сыночком Сережей и его семьей. Привет вам большой, родненькие. Я по вам сильно скучаю.
Пенсионерка рассказала военкору, что связи с сыном у нее сейчас нет.
Антонина Александровна вспоминает, что у нее был большой дом, в котором она после прилетов «насобирала 12 человек», которые лишились жилья. Вскоре, по словам женщины, «ночью шарахнуло» и она тоже осталась без крова. Эвакуироваться в Артемовск она не могла, так как присматривала за раненой соседкой.
- Вместе с ней я 26 дней в погребе просидела с мертвыми... Как она, бедненькая, кричала, заражение пошло, потом умерла, - рассказывает Антонина Александровна.
Выживая в этом кошмаре женщина, сейчас живет без света подвале, где даже в одежде очень холодно.
- Друзья, помогите найти родных Антонины Александровны, пишите мне в личку Вконтакт. Очень нужны ваши репосты. Я окажу любую возможную помощь и содействие - дорога, документы и мы постараемся вывезти бабушку к семье..., - пишет Марьяна Наумова.
Видео Марьяны Наумовой / ВК
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