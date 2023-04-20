Общество

В Волгограде участников СВО освободят от транспортного налога

Общество 20.04.2023 12:54
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20.04.2023 12:54


Комитет Волгоградской областной думы по бюджетной и налоговой политике 20 апреля рассмотрел законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, льгота предусмотрена для добровольцев, контрактников и призванных  рамках частичной мобилизации, на которых зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски. При этом распространять послабление в Волгоградской области планируют на одно транспортное средство, купленное не раньше 1 января 2022 года. 

– Для остальных категорий налогоплательщиков, имеющих право на освобождение от уплаты транспортного налога, законопроектом предусмотрено увеличение предела мощности двигателя транспортного средства со 100 до 150 лошадиных сил. Таким образом, большее число жителей региона сможет воспользоваться данной мерой поддержки, – уточняют в областной думе. 

Парламентский комитет рекомендовал думе принять законопроект сразу в двух чтениях.

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