УФСБ: суд под Волгоградом вынес приговор иностранным наркодилерам

Городищенский районный суд Волгоградской области приговорил к 18 годам в колонии строгого режима на двоих граждан Республики Таджикистан, задержанных в 2022 году на посту ДПС с крупной партией героина. Об этом ИА «Высота 102» сообщили 20 апреля в пресс-службе УФСБ России по региону.

– В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на посту ДПС «Городищенский» был остановлен автомобиль Hyundai Solaris, в котором находились два гражданина Таджикистана. В ходе досмотра в перчаточном ящике был обнаружен и изъят пакет с героином общей массой более килограмма, – сообщили в региональном управлении. – Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России – приготовление к сбыту и сбыт наркотических веществ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.