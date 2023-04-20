Происшествия

УФСБ: суд под Волгоградом вынес приговор иностранным наркодилерам

Происшествия 20.04.2023 11:28
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20.04.2023 11:28


Городищенский районный суд Волгоградской области приговорил к 18 годам в колонии строгого режима на двоих граждан Республики Таджикистан, задержанных в 2022 году на посту ДПС с крупной партией героина. Об этом ИА «Высота 102» сообщили 20 апреля в пресс-службе УФСБ России по региону. 

– В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на посту ДПС «Городищенский» был остановлен автомобиль Hyundai Solaris, в котором находились два гражданина Таджикистана. В ходе досмотра в перчаточном ящике был обнаружен и изъят пакет с героином общей массой более килограмма, – сообщили в региональном управлении. – Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России – приготовление к сбыту и сбыт наркотических веществ.  

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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