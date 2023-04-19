



Жителей Волгоградской области предупредили о возможном появлении в продаже сыра «Российский», произведенного фирмой-призраком. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, фальсифицированную молочную продукцию выявили в управлении РПН по Кемеровской области. Согласно указанной на продукции информации, сыр был произведен в Рязани ООО «Крисмар».

Однако выяснилось, что по указанному адресу никакого предприятия не существует.

Информация о фирме-фантоме передана в УМВД по Рязанской области. Жителей Волгоградской области и индивидуальных предпринимателей просят сообщать о возможном появлении этой продукции в торговых точках в региональное управление РПН.