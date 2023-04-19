Общество

Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о фальшивом сыре «Российский»

Общество 19.04.2023 15:27
0
19.04.2023 15:27


 

Жителей Волгоградской области предупредили о возможном появлении в продаже сыра «Российский», произведенного фирмой-призраком. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, фальсифицированную молочную продукцию выявили в управлении РПН по Кемеровской области. Согласно указанной на продукции информации, сыр был произведен в Рязани ООО «Крисмар».

Однако выяснилось, что по указанному адресу никакого предприятия не существует. 

Информация о фирме-фантоме передана в УМВД по Рязанской области. Жителей Волгоградской области и индивидуальных предпринимателей просят сообщать о возможном появлении этой продукции в торговых точках в региональное управление РПН. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.04.2023 16:09
Общество 19.04.2023 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 15:08
Общество 19.04.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 14:34
Общество 19.04.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 13:18
Общество 19.04.2023 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.04.2023 13:04
Общество 19.04.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 11:59
Общество 19.04.2023 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 11:10
Общество 19.04.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 08:18
Общество 19.04.2023 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 20:47
Общество 18.04.2023 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 19:56
Общество 18.04.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 19:39
Общество 18.04.2023 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 17:34
Общество 18.04.2023 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 15:32
Общество 18.04.2023 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 15:29
Общество 18.04.2023 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.04.2023 15:29
Общество 18.04.2023 15:29
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:09
В Волгограде отменили первомайскую демонстрациюСмотреть фотографии
15:27
Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о фальшивом сыре «Российский»Смотреть фотографии
15:08
«Им дали 72 часа»: волгоградцы опасаются новых стычек с цыганами после конфликта на вокзалеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
Нижне-Волжское управление Ростехнадзора посетило с профилактическим визитом ЕвроХим-ВолгаКалийСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде отмечают 80-летие военной контрразведки «СМЕРШ»Смотреть фотографии
14:23
Стадо овец украли ночью из сарая жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:18
Волгоградский регион голосует за «Здоровое питание в школе и дома»Смотреть фотографии
13:04
Депутаты дали председателю КСП Волгограда новый срокСмотреть фотографии
12:25
На пивзаводе в Волгоградской области накрыли цех с суррогатным «Мохито»Смотреть фотографии
12:22
Сверхпрочные канаты для нужд России и стран СНГ будут выпускать в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде осудят виновника смерти женщины от кровопотериСмотреть фотографии
11:59
«Повернули поперек реки»: под Волгоградом приступили к ремонту утонувшего мостаСмотреть фотографии
11:58
Ветеран ЖКХ Олег Капустин оценил работу «Концессий»: мнениеСмотреть фотографии
11:12
Росводресурсы сократили пик максимальных сбросов на Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:10
Эксперт ОНФ раскритиковала чиновников Камышина за кривую плиткуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели экологические уроки для самых маленьких котельниковцевСмотреть фотографии
09:44
В аэропорту Волгограда экстренно сел самолет Минводы — МоскваСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области дачники в 41 СНТ встретят Первомай в потемкахСмотреть фотографии
08:18
Семья из горевшего общежития в Волгограде отказалась переезжать в другое жильеСмотреть фотографии
21:43
Представитель РФС посетила ВолгоградСмотреть фотографии
21:14
В Волгограде полицейские прервали карьеру 22-летнего курьераСмотреть фотографии
20:47
Дорожный ремонт на мосту через Волжскую ГЭС вызвал пробкиСмотреть фотографии
20:23
Количество болеющих ОРВИ волгоградцев снизилось за неделю на 4%Смотреть фотографии
19:56
Погибшую гандболистку Викторию Дивак похоронят в Волгограде 20 апреляСмотреть фотографии
19:39
Проявившим мужество на СВО добровольцам вручили медали в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:27
«Последней разобрали крышу»: под Волгоградом поликлинику залило дождем во время капремонтаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Заслуженную работницу сельского хозяйства Волгоградской области могут оставить без имуществаСмотреть фотографии
18:02
Направляли через Telegram. На трассе Москва — Волгоград у иностранца изъяли килограмм мефедронаСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области спасли две сотни рыб из брошенных сетейСмотреть фотографии
17:26
«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экранСмотреть фотографии
 