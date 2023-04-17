В Волгограде активисты вместе с УК возрождают традицию совместного времяпровождения с жильцами многоквартирных домов. Как рассказали ИА «Высота 102» в УК ООО «Альфа-Юг», в прошлую субботу, в предпасхальный вечер культурно-развлекательное мероприятие прошло во дворе домов №№ 48, 50, 52 и 54 по ул. Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда.

На показ мультфильма «Вверх», который продемонстрировали жильцам по приглашению местных активистов, пришли взрослые вместе с детьми. Правда, зрителей оказалось не так много – еще и холодная погода подкачала. Но те жители, кто откликнулся на приглашение, не пожалели о проведенном вечере перед экраном протектора.





По признанию волгоградцев, последний раз они смотрели фильмы во дворе несколько десятков лет назад.

– Раньше всегда столько людей у нас во дворе собирались, сидели летом, смотрели кино, как сейчас помним, больше индийские мелодрамы, обмахивались веточками от комаров, – вспоминают старожилы двора. – Не только ведь кино смотрели, общались, разговаривали, а молодежь целовалась на последних лавочках.





Как рассказали ИА «Высота 102» в УК ООО «Альфа-Юг», этот двор по улице Титова – один из немногих, где с прошлых времен остались сцена и лавочки.

– Сцена находилась в ужасном состоянии, штукатурка с краской треснули, к тому же стена была вся исписана граффити, - пояснили коммунальщики. – В нашей компании решили отремонтировать этот объект, ранее намеченных сроков. Обработали поверхность стены, покрасили в веселый зеленый цвет. Хочется надеяться, что отреставрированный объект станет центром притяжения для жителей двора. Здесь можно отдыхать, общаться, проводить собрания жильцов, обсуждать какие-то злободневные вопросы.

Местные жители уже оценили реконструированный объект. Ведь долгое время на эту бывшую агитплощадку без слез и взглянуть было невозможно.





Хочется надеяться что подобные мероприятия станут традицией совместных вечеров отдыха и послужит укреплению межличностных отношений между соседями. А с учетом привлечения к данному мероприятию детей, у них появится больше возможности для живого общения на свежем воздухе.

На фото: показ мультфильма; сцена после ремонта; сцена до ремонта.