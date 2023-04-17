«Надорвала сердце»: в Волгограде простятся с умершей в ЛНР врачом-узистом Оксаной Бибениной

В Волгограде сегодня, 17 апреля, простятся с умершей в Луганской Народной Республике врачом Оксаной Бибениной. Как сообщили ИА «Высота 102» в клинике семейного здоровья, траурная церемония пройдет в зале №2 в ритуальном комплексе на Семи ветрах в 11.00.

Оксана Бибенина работала в клинике врачом-узистом. По словам коллег, она по собственному желанию уехала на Донбасс для оказания медицинской помощи его жителям. Профессия Оксаны Бибениной, которая раньше работала педиатром, оказалась очень востребованной на территории, где не хватает врачей.

Оксана Бибенина умерла от обширного инфаркта, отработав очередную тяжелую смену. Ей было 47 лет.

Информацию о смерти волгоградского врача подтвердили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Здесь уточнили, что в зоне СВО Оксана Александровна работала с ноября 2022 года.

– Оксана Александровна – выпускница Волгоградской медицинской академии, посвятила более 20 лет медицине. Сначала трудилась врачом-дерматологом, затем избрала сферу УЗИ-диагностики. В ноябре 2022 года отправилась добровольцем в составе бригады медиков в зону специальной военной операции. После чего неоднократно принимала участие в выездах в Станично-Луганский и Старобельский районы, – рассказали в облздраве.

По словам коллеги, Оксана Бибенина была профессионалом своего дела, внимательной и неравнодушной.

– Как никто другой она понимала значение слов «врачебный долг» и поэтому оказывала помощь тем, кто в этом нуждается даже в самых сложных, опасных условиях, – говорят в облздраве. – Комитет здравоохранения Волгоградской области выражает искренние соболезнования семье Оксаны Александровны Бибениной, близким, друзьям и коллегам.