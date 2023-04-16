Общество

В Волгограде 16 апреля перекрыли центральные улицы

Общество 16.04.2023 08:36
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16.04.2023 08:36


В Центральном районе Волгограда сегодня, 16 апреля, действует пешеходный режим на площади Павших борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения затронут несколько улиц. 

— Для обеспечения безопасности волгоградцев во время проведения массового мероприятия в период с 07.00 до 18.00 вводится пешеходный режим на площади Павших борцов, улице Мира (от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской) и прилегающих к ним участках улично-дорожной сети, — пояснили информагентству в пресс-службе администрации Волгограда. 

Напомним, что сегодня в день Воскресения Христова в центре города запланирован Пасхальный Крестный ход. Шествие пройдет от храма Иоанна Предтечи и завершится у восстановленного Александро-Невского собора, где состоится Великая Пасхальная вечерня и  раздача Благодатного огня. Мероприятие начнется в 16.30. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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