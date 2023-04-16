В Волгограде 16 апреля перекрыли центральные улицы

В Центральном районе Волгограда сегодня, 16 апреля, действует пешеходный режим на площади Павших борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения затронут несколько улиц.

— Для обеспечения безопасности волгоградцев во время проведения массового мероприятия в период с 07.00 до 18.00 вводится пешеходный режим на площади Павших борцов, улице Мира (от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской) и прилегающих к ним участках улично-дорожной сети, — пояснили информагентству в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, что сегодня в день Воскресения Христова в центре города запланирован Пасхальный Крестный ход. Шествие пройдет от храма Иоанна Предтечи и завершится у восстановленного Александро-Невского собора, где состоится Великая Пасхальная вечерня и раздача Благодатного огня. Мероприятие начнется в 16.30.

Фото: архив ИА «Высота 102»