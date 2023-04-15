Общество

85-летний байкер из Воронежской области опробовал трассу «Битвы на Волге» в Волжском

Общество 15.04.2023 22:08
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15.04.2023 22:08


Сегодня, 15 апреля,  в Волжском на новой мототрассе на улице Александрова состоялись соревнования по мотоциклетному спорту – открытый Кубок ДОСААФ России «Битва на Волге», посвященный 80-летию Сталинградской Победы. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волжского, сюда приехали более 40 спортсменов из Москвы, Ростова, Краснодара, Воронежа, Элисты, Астрахани, Екатеринбурга и других городов России, а также из Волгограда и городов области. Волжский представляли 8 мотогонщиков. Даже холодный ветер не испортил праздник, к которому готовились спортсмены. Участники выступали в различных категориях: с объемом двигателя мотоцикла 50, 65, 85 и 125 кубических сантиметров, а также в классах OPEN, OPEN-2 и в двух категориях «Ветераны» – до 55 лет и старше 55 лет.
Впервые на соревнования в Волжский приехал и 7-кратный чемпион по мотоциклетному спорту РСФСР и России 85-летний Владимир Ситковский из Нововоронежа.
- Вот уже 60 лет, как я занимаюсь мотоциклетным спортом. Сколько себя помню, всегда увлекался техническими видами спорта, – рассказал Владимир Ситковский. – Секрет спортивного долголетия – это, наверное, силенка, которую мне папа и мамой передали, да и любовь к мотокроссу. Сегодня буду выступать: трасса хорошая, погода тоже!
В ходе церемонии открытия соревнований Волжскому отделению ДОСААФ России от региональной организации был подарен мотоцикл, ключи от которого передали перспективному спортсмену-мотогонщику, воспитаннику Волжской автошколы ДОСААФ Максиму Снаговскому.
После тренировочных заездов мотогонщики приступили к соревнованиям по заявленным категориям. В сегодняшнем суперкроссе они выполняли прыжки на мотоциклах. Как отметил Сергей Ефремов, все спортсмены высоко оценили новую трассу. В планах организаторов – продолжить ее строительство, дополнив семью новыми элементами, а в 2025-м году провести в Волжском крупный чемпионат России с приглашением большого количества участников и судей.
Фото администрации Волжского

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