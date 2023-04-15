- Вот уже 60 лет, как я занимаюсь мотоциклетным спортом. Сколько себя помню, всегда увлекался техническими видами спорта, – рассказал Владимир Ситковский. – Секрет спортивного долголетия – это, наверное, силенка, которую мне папа и мамой передали, да и любовь к мотокроссу. Сегодня буду выступать: трасса хорошая, погода тоже!
В ходе церемонии открытия соревнований Волжскому отделению ДОСААФ России от региональной организации был подарен мотоцикл, ключи от которого передали перспективному спортсмену-мотогонщику, воспитаннику Волжской автошколы ДОСААФ Максиму Снаговскому.
После тренировочных заездов мотогонщики приступили к соревнованиям по заявленным категориям. В сегодняшнем суперкроссе они выполняли прыжки на мотоциклах. Как отметил Сергей Ефремов, все спортсмены высоко оценили новую трассу. В планах организаторов – продолжить ее строительство, дополнив семью новыми элементами, а в 2025-м году провести в Волжском крупный чемпионат России с приглашением большого количества участников и судей.
Фото администрации Волжского