«Вакцина не поможет»: волгоградцев предупредили об опасности в лесу

Первые случаи обращения к медикам из-за укуса клещей зарегистрированы уже в нескольких регионах РФ, сообщает «Общественная служба новостей» со ссылкой на Роспотребнадзор. В Волгоградской области по состоянию на начало апреля, за медпомощью после укусов насекомых уже обратились 30 человек, в том числе 13 детей.

Доктор медицинских наук, академик Григорий Онищенко рассказал, что необходимо сделать в первую очередь, если вас укусил клещ и как обезопасить себя от неприятных последствий.

— Если вы идете в лес — оденьтесь соответствующим образом, даже если жарко. Одежда должна быть закрытой, особенно шея и голени. Как только вы вернулись из леса, обязательно осмотрите себя и детей. Если вас укусил клещ, постарайтесь извлечь его целиком, не оставляя головки, — рассказывает Онищенко. — Откажитесь от сбора цветов в лесу и не приносите эти цветы домой. Если вы принесете клеща домой, от него не спрятаться.

Также заслуженный врач РФ пояснил, что извлеченного клеща необходимо сразу отвезти на обследования, чтобы определить, заразен он или нет. По словам доктора медицинских наук, если клещ был заражен и укусил, вакцина уже не поможет, а врачи будут применять гаммаглобулин (фракция сывороточных белков — глобулинов (иммуноглобулинов) крови, содержащая иммунные антитела, — Прим. ред.).

— Если вы поздно обнаружили укус клеща и лишь через пару дней обратились к специалистам, вам и гаммаглобулин не поможет, — загадочно пояснил Геннадий Онищенко.

Специалист подчеркнул, что территория коттеджного участка обязательно должна быть обработана. Также сообщается, что наиболее «чистыми» от зараженных вирусом клещей территориями в прошлом году стали Воронежский, Белгородский, Брянский и Владимирский регионы.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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