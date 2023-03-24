Клещи покусали троих взрослых и ребенка в Волгоградской области









За помощью к медикам из-за укусов клещей в Волгоградской области с начала сезона активности членистоногих обратились уже четыре человека, из них один ребенок в возрасте до 14 лет.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, среди покусанных случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой или иксодовым клещевым боррелиозом не выявлено.

С целью снижения численности клещей на территории Волгоградской области проводятся акарицидные обработки в местах массового пребывания населения, в том числе зон отдыха, кладбищ, мест хозяйственной деятельности, а также противоклещевые обработки сельскохозяйственных животных.

Специалисты напоминают, что при обнаружении присасывания клеща следует самостоятельно снимать осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания или обратиться в медицинскую организацию (травматологический пункт, поликлиника по месту жительства).



