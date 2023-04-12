Дачный паром остановят под Волгоградом из-за сбросов с Волжском ГЭС





С 13 апреля в Волгоградской области будет временно приостановлено судоходство парома «Дачник-1». Об этом, как передает ИА «Высота», сообщила администрация города Волжского.

Напомним, что движение парома «Дачник-1» на Ахтубе открылось 5 апреля текущего года. Паромная переправа в Волжском соединяет берега Ахтубы в районе поселка Рабочий и СНТ «Подшипник» и «Строитель».

Как ранее сообщалось , увеличение сброса воды на Волгоградском гидроузле началось с 9 апреля. Максимума сбросы достигнут 17 апреля и продержатся на отметке 26 тыс. куб. м/сек около недели.



