Дачный паром остановят под Волгоградом из-за сбросов с Волжском ГЭС

Общество 12.04.2023 11:26
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12.04.2023 11:26
С 13 апреля в Волгоградской области будет временно приостановлено судоходство парома «Дачник-1». Об этом, как передает ИА «Высота», сообщила администрация города Волжского.
Напомним, что движение парома «Дачник-1» на Ахтубе открылось 5 апреля текущего года. Паромная переправа в Волжском соединяет берега Ахтубы в районе поселка Рабочий и СНТ «Подшипник» и «Строитель».
Как ранее сообщалось, увеличение сброса воды на Волгоградском гидроузле началось с 9 апреля. Максимума сбросы достигнут 17 апреля и продержатся на отметке 26 тыс. куб. м/сек около недели.
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