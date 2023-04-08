В Волгограде накануне проводили в последний путь 26-летнего лейтенанта Артема Павлущенко, погибшего в зоне проведения спецоперации. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили на Центральном кладбище.

— Мой ученик с 5-го по 11-й класс, мой выпускник 2013 года — Артем Павлущенко… Страшно хоронить детей, страшно прощаться с учениками, когда они уходят такими молодыми… Мы простились с настоящим героем, защитником Отечества, который не прятался за спины других, для которого понятия честь, совесть, любовь к Родине были наполнены большим смыслом, — рассказала информагентству учитель биологии школы «Поколение» в Волгограде Инна Миронова. — Смелый и отважный, он бросался под пули, если надо было спасать боевых товарищей. Шел впереди — за правду, за веру, за Отчизну! В самом пекле — под Артемовском.

По словам педагога, Артем серьезно занимался карате в Волгограде у тренера Геннадия Андреева. Стал чемпионом Европы. При этом талантливый школьник не забывал и о учебе.

— В школе увлекался программированием и английским. В 2011 году Артем стал стипендиатом Волгоградской городской думы, — вспоминает учитель. — Поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, где на втором курсе возглавил сборную команду по программированию и вывел ее с последних мест в турнирной таблице на передовые позиции.

Инна Миронова рассказывает, что однажды Артем спас человека, но об этом все, включая его маму, узнали намного позже.

— Несколько лет назад он спас в Крыму тонущего взрослого мужчину. Пока родные утопающего и прохожие разводили руками, оказавшийся рядом Артем, не раздумывая спрыгнул с моста в воду и успел! Подоспевшие спасатели были в недоумении — как это было возможно. За это Артема представили к награде, только об этом стало известно гораздо позже, и не от него. Он был скромный и благородный.

Известно, что Артем Павлущенко в зоне боевых действий находился в составе одного из штурмовых отрядов. Погиб, получив смертельное ранение, в ходе выполнения боевой задачи.

Фото: Инна Миронова / vk.com

Читайте также:

«Взял командование на себя»: в Волгограде проводили в последний путь 23-летнего лейтенанта Алексея Калачева

«Спас друга и подорвался на мине»: в Волгоградской области простились с 22-летним ефрейтором Андреем Андреевым

«Отходите, я прикрою»: на Украине погиб 39-летний доброволец из Волгограда Роман Андрющенков