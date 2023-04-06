Пропавшего 42-летнего волгоградца нашли через 2 недели

Общество 06.04.2023 08:44
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06.04.2023 08:44
Волгоградские волонтеры прекратили поиски Александра Маркотенко, который числился в розыске с 19 марта. Хорошей новостью поделились с ИА «Высота 102» в региональном объединении «Лиза Алерт». Напомним, о местонахождении мужчины не было ничего известно с 19 марта. Очевидцы, между тем, сообщали, что видели его в районе автовокзала со спортивной сумкой. Видимо, волгоградец собирался куда-то уезжать, но не поставил в известность родных.
В то же время пока безрезультатны поиски другого пропавшего молодого мужчины Романа Серенко из Котово. Полицейские, поисковики и местные жители провели уже несколько масштабных мероприятий по поиску 29-летнего котовчанина, однако до сих пор о местонахождении мужчины, исчезнувшего 18 марта при странных обстоятельствах, ничего не известно.
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