Глава Михайловки принял в эксплуатацию опасный аттракцион

В Михайловке Волгоградской области демонтировали опасный аттракцион после жалоб жителей в администрацию президента РФ. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в октябре прошлого года городские власти отчитались о завершении работ по благоустройству сквера на пересечении улиц Коммуны и Карла Маркса. В сквере был установлен игровой элемент – качалка «Байк», однако аттракцион закрепили на пружине прямо на твердой брусчатке, которую выложили на территории отдыха. Тогда как, по требованиям безопасности, качалка должна была стоять на мягком покрытии или песке.

По словам местных жителей, они запрещали своим детям кататься на «Байке», так как боялись, что они могут травмироваться, упав с пружинистого аттракциона на кирпичи. Тем не менее, опасный аттракцион был принят в эксплуатацию чиновниками администрации городского округа. А дизайн-проект будущего сквера, в котором подразумевалась в том числе установка игровых элементов, утвердил глава городского округа Александр Тюрин еще в феврале прошлого года.

Сквер обустраивался по программе «Формирование современной городской среды» и обошелся бюджету в 3,7 миллиона рублей. Подрядчик был определен методом закупки у единственного поставщика. Им стала индивидуальный предприниматель Надежда Блошкина. Ход проведения работ в сквере инспектировала и нынешний депутат Волгоградской областной думы Лариса Гордиенко, которая до прошлогодних выборов возглавляла контрольно-счетную комиссию администрации городского округа, но не нашла никаких изъянов или недочетов.





А 12 октября прошлого года глава городского округа Александр Тюрин лично перерезал красную ленточку на открытии сквера.

Только после жалоб горожан, которые дошли до администрации президента, власти администрации Михайловки признали свою ошибку. На днях одной из заявительниц, написавшей жалобу в Москву, пришел ответ, подписанный заместителем главы городского округа по вопросам ЖКХ и благоустройства, Александром Пестряковым.

– По итогу проверки соблюдения безопасности требований безопасности размещения игрового элемента – качалки «Байк», установленной в 2022 году на пересечении улиц Коммуны и Карла Маркса был произведен монтаж данной игровой установки. Впоследствии планируется разместить игровой элемент в месте, соответствующем требованиям безопасности, – говорится в документе.

Жители Михайловки, тем не менее, считают, что чиновники должны быть наказаны за нерациональное использование бюджетных средств и недостаточный контроль при благоустройстве городского округа.

– Как перерезать ленточки, так чиновники у нас в первых рядах, – констатируют горожане. – Но ведь их обязанность – не только красоваться на фоне новых объектов, но и следить за расходованием бюджетных денег и не допускать таких провалов.

Напомним, это не первый случай нерациональных бюджетных трат в Михайловке. Так, в начале марта глава Михайловки Александр Тюрин заявил о расторжении контракта с компанией "Галеон", которая выиграла аукцион на строительство крытого ледового катка. Чиновник заявил, что фирма ввела в заблуждении заказчика, администрацию городского округа, предоставив документацию, свидетельствующую о наличии необходимого опыта для строительства спортивного объекта. Однако выяснилось, что документы были сфальсифицированы. Обман вскрылся уже после того, как фирма приступила к подготовительным работам.