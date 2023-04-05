Общество

Глава Михайловки принял в эксплуатацию опасный аттракцион

Общество 05.04.2023 11:27
0
05.04.2023 11:27


В Михайловке Волгоградской области демонтировали опасный аттракцион после жалоб жителей в администрацию президента РФ. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в октябре прошлого года городские власти отчитались о завершении работ по благоустройству сквера на пересечении улиц Коммуны и Карла Маркса. В сквере был установлен игровой элемент – качалка «Байк», однако аттракцион закрепили на пружине прямо на твердой брусчатке, которую выложили на территории отдыха. Тогда как, по требованиям безопасности, качалка должна была стоять на мягком покрытии или песке. 

По словам местных жителей, они запрещали своим детям кататься на «Байке», так как боялись, что они могут травмироваться, упав с пружинистого аттракциона на кирпичи. Тем не менее, опасный аттракцион был принят в эксплуатацию чиновниками администрации городского округа. А дизайн-проект будущего сквера, в котором подразумевалась в том числе установка игровых элементов, утвердил глава городского округа Александр Тюрин еще в феврале прошлого года. 

Сквер обустраивался по программе «Формирование современной городской среды» и обошелся бюджету в 3,7 миллиона рублей. Подрядчик был определен методом закупки у единственного поставщика. Им стала индивидуальный предприниматель Надежда Блошкина. Ход проведения работ в сквере инспектировала и нынешний депутат Волгоградской областной думы Лариса Гордиенко, которая до прошлогодних выборов возглавляла контрольно-счетную комиссию администрации городского округа, но не нашла никаких изъянов или недочетов. 


А 12 октября прошлого года глава городского округа Александр Тюрин лично перерезал красную ленточку на открытии сквера.

Только после жалоб горожан, которые дошли до администрации президента, власти администрации Михайловки признали свою ошибку. На днях одной из заявительниц, написавшей жалобу в Москву, пришел ответ, подписанный заместителем главы городского округа по вопросам ЖКХ и благоустройства, Александром Пестряковым. 

– По итогу проверки соблюдения безопасности требований безопасности размещения игрового элемента – качалки «Байк», установленной в 2022 году на пересечении улиц Коммуны и Карла Маркса был произведен монтаж данной игровой установки. Впоследствии планируется разместить игровой элемент в месте, соответствующем требованиям безопасности, – говорится в документе. 

Жители Михайловки, тем не менее, считают, что чиновники должны быть наказаны за нерациональное использование бюджетных средств и недостаточный контроль при благоустройстве городского округа. 

Как перерезать ленточки, так чиновники у нас в первых рядах, – констатируют горожане. – Но ведь их обязанность – не только красоваться на фоне новых объектов, но и следить за расходованием бюджетных денег и не допускать таких провалов. 

Напомним, это не первый случай нерациональных бюджетных трат в Михайловке. Так, в начале марта глава Михайловки Александр Тюрин заявил о расторжении контракта с компанией "Галеон", которая выиграла аукцион на строительство крытого ледового катка. Чиновник заявил, что фирма ввела в заблуждении заказчика, администрацию городского округа, предоставив документацию, свидетельствующую о наличии необходимого опыта для строительства спортивного объекта. Однако выяснилось, что документы были сфальсифицированы. Обман вскрылся уже после того, как фирма приступила к подготовительным работам. 

Фото сайта администрации городского округа город Михайловка

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.04.2023 13:04
Общество 05.04.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2023 12:14
Общество 05.04.2023 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2023 11:39
Общество 05.04.2023 11:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.04.2023 09:08
Общество 05.04.2023 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2023 08:06
Общество 05.04.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 21:19
Общество 04.04.2023 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 20:44
Общество 04.04.2023 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 18:04
Общество 04.04.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 17:33
Общество 04.04.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 15:50
Общество 04.04.2023 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 14:31
Общество 04.04.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 13:38
Общество 04.04.2023 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 13:26
Общество 04.04.2023 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 12:27
Общество 04.04.2023 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 12:26
Общество 04.04.2023 12:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:51
Банк Уралсиб улучшил условия по ипотекеСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде формируют эшелон с «Катюшами» и танками Т-34Смотреть фотографии
12:49
Знаменитую дверь Станиславского застраховали в «Росгосстрахе»Смотреть фотографии
12:14
Первый ночной клуб Волгограда «Корона» сравняли с землей: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
11:56
На прикурившего от Вечного огня в Волгограде жителя Свердловской области возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
11:43
Чиновники Котово незаконно выделили землю владелице автомастерскойСмотреть фотографии
11:39
«Колдуны» в школьном меню, или что опять придумали технологи оператора питания «Виво Маркет»Смотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом готовятся снова чистить меняющую цвет АрчедуСмотреть фотографии
11:27
Глава Михайловки принял в эксплуатацию опасный аттракционСмотреть фотографии
10:18
«Три месяца мне везло»: потерявший ногу на Украине Влад Фролов рассказал о ранении и желании вернуться в стройСмотреть фотографии
09:57
Неизвестный разбил стекла и порезал колеса машин на парковке в ВолжскомСмотреть фотографии
09:33
Двое подростков попали под колеса авто в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:08
В Волгограде прошла сводная репетиция Парада ПобедыСмотреть фотографии
08:06
Депутаты придумали новый праздник для волгоградцевСмотреть фотографии
23:09
В Волгоградской области из карьера подняли два трупа во внедорожникеСмотреть фотографии
21:19
В Волгоградской области увековечат память о трех бойцах, погибших в СВОСмотреть фотографии
20:44
В Волгоградской области по снимкам из космоса изучат степень облысения лесовСмотреть фотографии
20:09
В Волгограде две женщины и 3-летний ребенок отравились угарным газомСмотреть фотографии
19:27
Балку в Волгограде завалили с КАМАЗов отходами и остатками бетонаСмотреть фотографии
18:31
Проверял оперативность. Пьяный «минер» Волжской ГЭС отделался условным срокомСмотреть фотографии
18:24
Снимали с лестницы и передавали врачам: опубликовано видео спасения волгоградцев из горящего домаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Законопроект о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ приняли в ГД в первом чтенииСмотреть фотографии
17:43
В Волгоградской области нашли мертвым сельского главу Сергея ЛитвиненкоСмотреть фотографии
17:33
Депутаты Волгоградской области озадачат губернатора шестью вопросамиСмотреть фотографии
16:53
Грозился взорвать и зарубить: житель Волгограда больше года держал в страхе пожилых родителейСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде загорелась ветхая 4-этажка. ИА «Высота 102» публикует фото спасения из огня ребенкаСмотреть фотографии
16:00
Инфекционное отделение Котовской ЦРБ закрыли после фотографии с мышьюСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде с 5 апреля ограничат въезд транспорта на городские кладбищаСмотреть фотографии
15:20
В России готовы упростить процедуру признания участников СВО пропавшими без вестиСмотреть фотографии
14:31
В Волжском в пасхальную ночь для прихожан запустят автобусыСмотреть фотографии
 