Волгоградская облдума закупает наручные часы и ежедневники за 1,2 млн рублей

Волгоградская областная дума для обеспечения своих мероприятий закупает 200 наручных часов с символикой регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость закупки составляет 919 тысяч рублей.

За эту сумму предполагается купить наручные часы для подарков и награждений сотни мужчин и такого же количества женщин.

Во всех часах должен быть установлен кварцевый механизм. К изделиям прилагается технический паспорт с указанием производителя и гарантийный талон на 12 месяцев.

Еще за 295 тысяч рублей областная дума покупает наборы принадлежностей в качестве сувенирных товаров. Это 100 штук ежедневников с канцелярскими ручками по цене 2950 рублей за набор.

Поставщики сувенирной продукции станут известны после 12 апреля.