Гидрометцентр РФ: Волгоградскую область накроет сильный туман

Гидрометцентр РФ спрогнозировал сильный туман в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогностическую карту предупреждений для Южного федерального округа, видимость местами составит не более 200-500 метров.

— Период предупреждения, обозначаемый как желтый уровень опасности, действует с 22.00 3 апреля до 12.00 4 апреля, — пояснили журналистам информагентства в Гидрометцентре России.

По информации Волгоградского гидрометцентра, завтра, 4 апреля, в Волгограде утром возможен небольшой дождь и туман. Днем сильных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западного направления 7-12 м/с. После обеда воздух в городе прогреется до +17...+19 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»