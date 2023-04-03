Общество

На отремонтированной Аллее Героев в Волгограде меняют негодную плитку

Общество 03.04.2023 19:28
0
03.04.2023 19:28


Подрядные организации приступили к устранению дефектов в рамках гарантийных работ на пешеходной зоне Аллеи Героев. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. 


Работы по укладке тротуарной плитки были выполнены в конце прошлого года. Однако в процессе эксплуатации были выявлены локальные дефекты. 

– Компания, которая занималась укладкой покрытия, заменит вышедшие из строя отдельные элементы тактильной плитки, – сообщили в мэрии Волгограда 3 апреля. – 94% выполненного объема работ по укладке покрытия не вызывает нареканий. 


Уточняется, что срок гарантийного ремонта составляет пять лет. В течение этого периода подрядчик обязан устранять выявленные в  процессе эксплуатации дефекты за свой счет.  

Напомним, на благоустройство Аллеи Героев в Волгограде было потрачено более 200 миллионов рублей. При этом жители выражали недоумение в связи с демонтажем старой и крепкой брусчатки и ее заменой на новый материал. 

В ноябре прошлого года в прокуратуре инициировали проверку соблюдения требований бюджетного законодательства при проведении благоустройства данной территории. Однако ее результаты неизвестны. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.04.2023 20:30
Общество 03.04.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 19:53
Общество 03.04.2023 19:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 13:40
Общество 03.04.2023 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 11:58
Общество 03.04.2023 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 11:33
Общество 03.04.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 10:43
Общество 03.04.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 21:16
Общество 02.04.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 20:44
Общество 02.04.2023 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 19:30
Общество 02.04.2023 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 15:55
Общество 02.04.2023 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 14:10
Общество 02.04.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 13:18
Общество 02.04.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 10:10
Общество 02.04.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 09:49
Общество 02.04.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 08:56
Общество 02.04.2023 08:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:30
Гидрометцентр РФ: Волгоградскую область накроет сильный туманСмотреть фотографии
19:53
«С осколком в голове измеряют давление»: раненные на Украине мобилизованные волгоградцы снова ждут ВВКСмотреть фотографии
19:28
На отремонтированной Аллее Героев в Волгограде меняют негодную плиткуСмотреть фотографии
18:56
В облздраве сообщили состояние волгоградки, зарубленной топоромСмотреть фотографии
17:57
В километре от Волгограда 3 апреля насмерть разбился водитель иномаркиСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде суд арестовал подозреваемых в убийстве медсестрыСмотреть фотографии
17:01
В ПК «Станичник» сгорел 61 миллион рублей волгоградских вкладчиковСмотреть фотографии
16:46
В Волгограде школьник ударил женщину топором из-за громкой музыкиСмотреть фотографии
16:16
«Бешенства нет»: в Урюпинске обследовали двоих детей после нападения крысы на помойкеСмотреть фотографии
15:57
Опубликованы фото с места крушения легкомоторного самолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:43
Озвучены первые подробности ЧП с разбившимся самолетом под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:32
Под Волгоградом разбился легкомоторный самолет, пилот погибСмотреть фотографии
13:40
Мэрия Волгограда покупает 148 квартир для жителей аварийных домовСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде трех родственников осудили за организацию шкурного бизнесаСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом бывший зэк зарезал на глазах детей бездомного псаСмотреть фотографии
12:19
В Волжском большегруз снес трамвайную линию и светофорСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде 4 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
11:58
Путин назначил нового председателя в районном суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде отменили оправдательный приговор по делу о смерти чиновника РПН из-за ревностиСмотреть фотографии
11:33
Андрей Бочаров 3 апреля поставил задачи по севу яровых культурСмотреть фотографии
10:55
Цифровой подход: «Ростелеком» обеспечил связью ресторан «Клюква» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
Экс-депутату облдумы Илье Кошкареву суд разрешил уйти на покойСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде оперативники МВД задержали подозреваемых в убийстве пропавшей без вести медсестрыСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде ночью на пустой дороге завалилась на бок иномарка: видеоСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцам рассказали, кому ждать электронную повесткуСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде пропавшую 61-летнюю медсестру нашли мертвойСмотреть фотографии
21:16
В Волгограде заложили камень на месте строительства нового храмаСмотреть фотографии
20:44
Скоро потеплеет: в Волгограде устранили аварию на теплотрассеСмотреть фотографии
19:30
«Там брали Берлин!»: звуки боя испугали жителей юга ВолгоградаСмотреть фотографии
19:11
Волгоградцы оценили деятельность губернатора Андрея Бочарова по итогам 9 лет: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
 