Подрядные организации приступили к устранению дефектов в рамках гарантийных работ на пешеходной зоне Аллеи Героев. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.





Работы по укладке тротуарной плитки были выполнены в конце прошлого года. Однако в процессе эксплуатации были выявлены локальные дефекты.

– Компания, которая занималась укладкой покрытия, заменит вышедшие из строя отдельные элементы тактильной плитки, – сообщили в мэрии Волгограда 3 апреля. – 94% выполненного объема работ по укладке покрытия не вызывает нареканий.





Уточняется, что срок гарантийного ремонта составляет пять лет. В течение этого периода подрядчик обязан устранять выявленные в процессе эксплуатации дефекты за свой счет.

Напомним, на благоустройство Аллеи Героев в Волгограде было потрачено более 200 миллионов рублей. При этом жители выражали недоумение в связи с демонтажем старой и крепкой брусчатки и ее заменой на новый материал.

В ноябре прошлого года в прокуратуре инициировали проверку соблюдения требований бюджетного законодательства при проведении благоустройства данной территории. Однако ее результаты неизвестны.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»