В Камышине 3 апреля завершают отопительный сезон

Власти Камышина объявили о завершении отопительного сезона. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, батареи в квартирах горожан остынут 3 апреля. В мэрии объяснили данное решение устойчивым повышением среднесуточной температуры воздуха.

В связи с окончанием отопительного сезона предприятиям теплоэнергетики и УК даны указания обеспечить устойчивое горячее водоснабжение жилого и нежилого фонда, а также приступить к выполнению мероприятий по подготовке жилого и нежилого фонда, коммуникаций, объектов теплоснабжения города к следующему отопительному сезону.

Напомним, в Камышине и в Волжском жители оплачивают услугу по отоплению круглый год. В Волгограде – лишь 7 месяцев в году.



В 2022 году отопительный сезон в муниципалитетах региона закончился в середине апреля.