Происшествия 31.03.2023 13:32
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31.03.2023 13:32
Уголовное дело о мошенничестве при ремонте крыши в Песковатской средней школе Дубовского района возбуждено в Волгоградской области. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.
- На основании материалов проверки прокуратуры Дубовского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сказала Черединина.
По ее словам, в ходе надзорной проверки было установлено, что 5 марта 2021 года между школой и подрядчиком были заключены муниципальные контракты на выполнение ремонтных работ по замене крыши образовательного учреждения общей стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Однако при приемке и оплате выполненных работ вскрылось, что площадь отремонтированной кровли завышена более чем на 400 квадратных метров, а толщина кровельного покрытия частично не соответствует заявленным характеристикам и качеству материала, указанного в документах на оплату.
Сумма завышения объема и качества выполненных работ, по имеющимся данным, составила порядка 400 тысяч рублей.
Данные факты были выявлены при проверке соблюдения требований бюджетного законодательства при реализации региональной программы «Развитие образования в Волгоградской области». Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль.
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