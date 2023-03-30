Общество

Волгоградцам объяснили, кто заплатит за отопление в апреле

Общество 30.03.2023 08:29
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30.03.2023 08:29


На улице похолодало и уже не хочется отключать батареи в квартире. Но даже, если бы отопительный сезон закончился уже в марте, кому-то все равно придется платить за апрель. Как пояснили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии теплоснабжения», чтобы узнать, не придется ли оплачивать отопление в апреле, необходимо поинтересоваться в УК, есть ли в доме общедомовой прибор учета. 

Если такой прибор имеется в наличии, волгоградцы заплатят ровно столько, сколько тепла поступило в дом. Если счётчика в доме нет, оплата за весь сезон делится равномерно на семь месяцев (с октября по апрель), вне зависимости от даты начала и окончания отопительного периода. 

Это просто определить, если  в квитанции каждый месяц одинаковая сумма за тепло (и в теплый октябрь, и в холодный февраль). 

В компании напомнили, что раньше жители Волгограда платили за отопление 12 месяцев, в том числе и летом. В настоящее время оплата разделена на семь условно холодных месяцев – с октября по апрель. 

При этом для каждого дома без счетчика норматив рассчитывается отдельно, в зависимости от этажности, количества и метража квартир и многих других параметров.

Между тем, напомним, жители Волжского и Камышина платят за отопление круглый год. 

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