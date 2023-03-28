Пенсионеру из Михайловки УК вернула деньги за неоказанную услугу

Михайловским городским судом Волгоградской области рассмотрен иск жителя города к ООО «Управляющая компания «Михайловская» о нарушении прав потребителя. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, мужчина, который проживает в одном из домов на улице Подгорной в Михайловке, выяснил, что после начала работы в регионе оператора по вывозу мусора управляющая компания продолжала выставлять в квитанциях сумму за данную услугу. Но на самом деле ее уже оказывал регоператор.

Как рассказал ИА "Высота 102" Александр Каверин, он обратился в управляющую компанию с требованием произвести перерасчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества с 1 января 2019 года по 1 июля 2022 года. Однако коммунальщики отказались делать это в добровольном порядке.

Тогда собственник обратился с жалобой в инспекцию Государственного жилищного надзора Волгоградской области. По результатам проверки ООО «Управляющая компания «Михайловская» было объявлено предостережение. Однако перерасчет в управляющей компании так и не сделали и тогда пенсионер пошел в суд.

В ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение. Пенсионеру должны вернуть излишне переплаченные средства, а управляющая компания теперь выплатит штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя, компенсацию морального вреда и расходы на оплату услуг представителя.

По словам Александра Каверина, управляющая компания уже вернула ему 21 тысячу рублей, из которых 11 тысяч ушли на оплату услуг представителя пенсионера.