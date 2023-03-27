



Жители улицы Южно-Сибирской Краснооктябрьского района Волгограда вместе с пожарными накануне вечером едва отстояли свои дома от огненной стихии. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, сначала загорелся камыш недалеко от частного сектора, а затем огонь перекинулся на свалку и овраг.





- Пожарные приехали на вызов около семи часов вечера и тушили огонь примерно до шести утра, - делятся жители пережитым. – Сейчас они снова на месте, потому что все продолжает тлеть…





По словам местных жителей, стена огня прошлась по задворкам жилых строений. Однако все равно в некоторых дворах подгорели заборы и деревья. Жильцы дома №120 по улице Южно-Сибирской водой из шланга заливали крышу деревянной хозяйственной постройки.

- Пожарные боялись, что огонь отлетит на крышу дома, но слава Богу, на этот раз пронесло, - говорят волгоградцы. – До хозпостройки пожар не дошел всего метра полтора. Спасибо пожарным, что нас спасли!





Но от страха и стресса люди не могут отойти до сих пор. При этом в пожаре они винят чиновников.

- На месте контейнерной площадки уже какой год скапливался растительный мусор, - рассказали горожане. – Мы неоднократно жаловались в администрацию района, просили это убрать, но в ответ только получали обещания. И вот случилось то, что случилось – все это загорелось.

В ГУ МЧС по Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили, что на улице Южно-Сибирской накануне было потушено возгорание камыша. Огонь полыхал вечером 26 марта и на улице Южно-Украинской в Дзержинском районе.





А жители окраины поселка Горьковский Советского района ждут, когда чиновники выполнят свои обещания сделать опашку на границе населенного пункта.

- Просили их сделать это еще прошлым летом, но нам ответили, что включат нашу территорию в план опашки только в 2023 году, - рассказали ИА «Высота 102» жители улиц Воронежской и Басаргинской. – Видимо, на нас денег не хватило. Сезон пожаров уже начался, но никаких работ еще не сделано.

Напомним, сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил ряд поручений в связи с наступлением пожароопасного сезона. В частности, главам местного самоуправления поручено освободить территории от горючих отходов, свалок мусора и держать на особом контроле своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок, а также провести работы по опашке земель и окосу растительности вокруг населенных пунктов. Услышали ли чиновники главу региона, покажет ситуация с пожарами. Несанкционированных свалок и заваленных сухостоем контейнерных площадок в городе-герое предостаточно.

Видео читателей ИА "Высота 102"/Фото Павла Мирошкина ИА "Высота 102"