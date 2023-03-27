Общество

«Заливали из шланга забор»: волгоградцы винят в ландшафтных пожарах чиновников

Общество 27.03.2023 14:47
0
27.03.2023 14:47


Жители улицы Южно-Сибирской Краснооктябрьского района Волгограда вместе с пожарными накануне вечером едва отстояли свои дома от огненной стихии. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, сначала загорелся камыш недалеко от частного сектора, а затем огонь перекинулся на свалку и овраг. 



- Пожарные приехали на вызов около семи часов вечера и тушили огонь примерно до шести утра, - делятся жители пережитым. – Сейчас они снова на месте, потому что все продолжает тлеть…


По словам местных жителей, стена огня прошлась по задворкам  жилых строений. Однако все равно в некоторых дворах подгорели заборы и деревья. Жильцы дома №120 по улице Южно-Сибирской водой из шланга заливали крышу деревянной хозяйственной постройки. 

- Пожарные боялись, что огонь отлетит на крышу дома, но слава Богу, на этот раз пронесло, - говорят волгоградцы. – До хозпостройки пожар не дошел всего метра полтора. Спасибо пожарным, что нас спасли!


Но от страха и стресса люди не могут отойти до сих пор. При этом в пожаре они винят чиновников. 

- На месте контейнерной площадки уже какой год скапливался растительный мусор, - рассказали горожане. – Мы неоднократно жаловались в администрацию района, просили это убрать, но в ответ только получали обещания. И вот случилось то, что случилось – все это загорелось. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили, что на улице Южно-Сибирской накануне было потушено возгорание камыша. Огонь полыхал вечером 26 марта и на улице Южно-Украинской в Дзержинском районе. 


А жители окраины поселка Горьковский Советского района ждут, когда чиновники выполнят свои обещания сделать опашку на границе населенного пункта. 

- Просили их сделать это еще прошлым летом, но нам  ответили, что включат нашу территорию в план опашки только в 2023 году, - рассказали ИА «Высота 102» жители улиц Воронежской и Басаргинской. – Видимо, на нас денег не хватило. Сезон пожаров уже начался, но никаких работ еще не сделано. 

Напомним, сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил ряд поручений в связи с наступлением пожароопасного сезона. В частности, главам местного самоуправления поручено освободить территории от горючих отходов, свалок мусора и держать на особом контроле своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок, а также провести работы по опашке земель и окосу растительности вокруг населенных пунктов. Услышали ли чиновники главу региона, покажет ситуация с пожарами. Несанкционированных свалок и заваленных сухостоем контейнерных площадок в городе-герое предостаточно. 

Видео читателей ИА "Высота 102"/Фото Павла Мирошкина ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.03.2023 16:54
Общество 27.03.2023 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 15:44
Общество 27.03.2023 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 13:27
Общество 27.03.2023 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 12:17
Общество 27.03.2023 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 09:40
Общество 27.03.2023 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.03.2023 22:03
Общество 26.03.2023 22:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2023 21:16
Общество 26.03.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2023 20:37
Общество 26.03.2023 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2023 19:18
Общество 26.03.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2023 16:46
Общество 26.03.2023 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2023 14:08
Общество 26.03.2023 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2023 13:08
Общество 26.03.2023 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2023 11:34
Общество 26.03.2023 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2023 10:50
Общество 26.03.2023 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2023 09:54
Общество 26.03.2023 09:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:19
«Зашло в мозжечок и голову»: спикер облдумы Блошкин пообещал не проводить референдум за Сталинград в день выборовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Бывший зэк без причин посреди улицы выбил глаз волгоградцуСмотреть фотографии
16:54
«Не говорят и не ходят»: волгоградке, воспитывающей тройняшек с ДЦП, собирают помощьСмотреть фотографии
16:00
Бочаров назвал сроки запуска новой ветки коллектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:00
Волонтеры ЕвроХим-ВолгаКалия совместно с экологами провели традиционную весеннюю акциюСмотреть фотографии
15:44
«А вас попросим удалиться»: в Волгограде собрание по переименованию в Сталинград закрыли для СМИСмотреть фотографии
14:47
«Заливали из шланга забор»: волгоградцы винят в ландшафтных пожарах чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:45
ЖК «Колизей» стал лучшим в категории «Доступное жилье» на конкурсе «Топ ЖК 2023»Смотреть фотографии
14:44
В Волгограде полиция задержала Jaguar XF и «крайне пьяный» Audi Q5Смотреть фотографии
13:29
Челябинец обвиняется в совершенном 13 лет назад убийстве в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
Настойчивые и экономные: Tele2 изучила поведение клиентов на «Маркете»Смотреть фотографии
13:27
Бойцам СОБР «Вектор» и ОМОН «Сталинград» вручили госнаграды в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:47
Волгоградский адвокат осужден на 10 лет за торговлю наркотикамиСмотреть фотографии
12:45
«Люди отсюда уезжают»: жители Котово завалили экстренные службы жалобами на желтую и вонючую водуСмотреть фотографии
12:17
Особый противопожарный сезон объявлен в Волгоградской области с 1 апреляСмотреть фотографии
11:38
Под Волгоградом наркоплантаторы получили 20 лет колонии на двоихСмотреть фотографии
11:21
Для волгоградских учителей подготовили онлайн-урок по безопасности подростков в интернетеСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде началась агитация за референдум по переименованию в СталинградСмотреть фотографии
10:38
Трое детей пострадали в аварии на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:22
Девочка в реанимации: под Волгоградом водитель без прав перевернулась вместе с ребенкомСмотреть фотографии
09:53
В Волгоградской области массово горели баниСмотреть фотографии
09:40
Точность и экономия: «Волгоградэнергосбыт» устанавливает «умные» счетчикиСмотреть фотографии
08:26
Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 35 тысячСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде несколько часов тушили горящий камыш в промзонеСмотреть фотографии
22:03
Скончался экс-глава Волгоградского отделения ЦентробанкаСмотреть фотографии
21:16
Дожди, грозы и порывы ветра: какая погода ждет волгоградцев 27 мартаСмотреть фотографии
21:08
Волгоградский «Каустик» выбыл из Кубка России после проигрыша «Зениту»Смотреть фотографии
20:37
Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы встретили в главном соборе ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
В Волжском пенсионерка впала в кому после падения шкафаСмотреть фотографии
19:25
Теперь без права на ошибку: волгоградские ватерполисты уступили клубу из Астрахани - 8:11Смотреть фотографии
 