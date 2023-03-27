Общество

Особый противопожарный сезон объявлен в Волгоградской области с 1 апреля

Общество 27.03.2023 12:17
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27.03.2023 12:17



Постановлением губернатора Волгоградской области с 1 апреля на всей территории региона вводится особый противопожарный сезон. На сегодняшнем оперативном совещании глава региона Андрей Бочаров обозначил дополнительные задачи по обеспечению безопасности жителей и инфраструктуры, сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области. Силы и средства противопожарной службы будут переведены на усиленный режим работы. 

Начавшийся дачный сезон и прогноз синоптиков о сохранении теплой и ветреной погоды могут усугубить ситуацию с пожарами в Волгоградской области. В связи с этим органам местного самоуправления, профильным службам даны дополнительные поручения. 

В частности, в регионе будет продолжен постоянный мониторинг обстановки в муниципалитетах с целью оперативного реагирования на случаи возгорания. 

Также губернатор потребовал: 

держать на личном контроле своевременное и в полном объеме проведение комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, жилых и производственных зданий, инфраструктурных и природных объектов;

— главам местного самоуправления в установленный срок завершить уборку территорий муниципальных образований, в том числе от горючих отходов и свалок мусора. Держать на особом контроле своевременный вывоз твёрдого бытового мусора с контейнерных площадок. Провести работы по опашке земель и окосу растительности вокруг населённых пунктов. Особое внимание — контролируемому отжигу сухой растительности;

— усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением, в том числе по соблюдению правил пожарной безопасности;

— активизировать в муниципальных образованиях рейдовую работу по соблюдению правил пожарной безопасности, привлекая к участию членов муниципальных казачьих дружин, волонтёров;

— усилить работу административных комиссий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности и благоустройства территорий, особое внимание обратить на состояние мест общего пользования, дворовые территории, приусадебные участки, на принятие мер по их расчистке, уборке мусора и приведению в порядок;

— активизировать и на регулярной основе проводить скашивать растительность вдоль автомобильных дорог;

— нарастить активность патрульных групп лесничеств для патрулирования лесного фонда и земельных участков, примыкающих к лесам; в лесных массивах и на территории природных парков продолжить приведение в порядок действующих и создание новых минерализованных полос, а также подготовку дорог для проезда спецтехники;

— продолжить работу с ресурсоснабжающими организациями с целью обеспечения пожарной безопасности объектов электроэнергетики, газового и коммунального хозяйства;

— провести областную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в ходе которой обратить особое внимание на реализацию мероприятий, запланированных к проведению в особом пожароопасном периоде.

Уже в начале апреля в регионе будут проведены учебно-методические сборы по пожарной безопасности с участием глав районов, городских округов и профильных ведомств и служб. 

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области

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