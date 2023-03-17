В Севастополе увековечат имя Героя России из Волгоградской области Алексея Нагина

В Севастополе на аллее Героев Русской весны высадят саженец в память о погибшем в специальной военной операции Герое России Алексее Нагине. Уроженец Волгоградской области, командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» погиб при выполнении боевой задачи.

— На высадку аллеи Героев Русской весны на горе Гасфорт в городе Севастополь мы везем саженец с нашего госпитомника со сталинградской земли, который будет нести имя Героя России, нашего брата, нашего земляка Алексея Нагина, — рассказали ИА «Высота 102» представители сталинградского отделения всероссийского мотоклуба Ночные Волки.

Уточняется, что к девятой годовщине Русской весны всероссийский мотоклуб «Ночные Волки» 18 марта вместе с ополченцами Крыма и Севастополя организует традиционный автомотопробег и праздничную программу на горе Гасфорта. Также в этот день запланирована высадка аллеи «Русского леса» в честь героев Русской весны и концертная программа, сообщается в официальной группе «Ночные Волки. Гора Гасфорта».

Напомним, что Алексей Нагин являлся бойцом ЧВК «Вагнер», был соавтором фильмов «Солнцепек» и «Лучшие в аду». Он прошел славный боевой путь, связав свою жизнь с защитой Родины. Героя похоронили в Волгограде на Центральном кладбище на Аллее Славы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным погибшего на Украине командира штурмовиков.

Фото и видео: Аркадий Земцов/youtube.com, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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