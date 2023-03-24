Экономика 24.03.2023 07:30
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24.03.2023 07:30
В Волгоградской области долги по зарплате выросли почти до 12 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, на 1 марта 2023 года они составили 11,8 миллиона, тогда как на 1 февраля зарплатная задолженность была на уровне 11,2 миллиона. За месяц долги увеличились на 5,2%.
В ЮФО больше всего работодатели задолжали сотрудникам в Крыму – здесь объем долга вырос на 3,7% и составил 44,6 миллиона рублей. В Севастополе задолженность росла самыми высокими темпами – на 75,1% (4,6 миллиона рублей).
В Южном федеральном округе лишь в одном регионе нет ни копейки долгов перед работниками. В Краснодарском крае этот показатель нулевой.
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