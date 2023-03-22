«Это такая редкость!»: волгоградцев взволновала предстоящая вырубка деревьев в сосновом лесу

«Сохраните нам лес!». Несколько десятков сообщений с этими словами поступили за два дня в редакцию ИА «Высота 102» после публикации о предстоящей санитарной зачистке соснового леса на «Лысой горе» в Советском районе Волгограда. Около полусотни аналогичных комментариев были опубликованы на сайте информагентства. Жители Волгограда всерьез опасаются лишиться единственного зеленого островка в городской черте.





По информации жителей микрорайонов «Янтарный город» и «Родниковая долина», они неоднократно обращали внимание властей на необходимость ухода за сосновым лесом. Сегодня горожане опасаются, что на месте вырубленных деревьев в будущем могут возвести многоэтажки.

– Мы обращались к надзорным службам, к депутатам, но получали одни лишь отписки. Зачем им эта головная боль?! – с сожалением констатируют волгоградцы. – Сейчас решили деревья просто вырубить. Зато построят ещё пару-тройку домов. Лес нужно спасать, приумножать новыми посадками! А не ровнять его с землёй!

Требуя сохранить лес, жители указанных микрорайонов полны решимости.

– Мы этого так не оставим, будем обращаться в прокуратуру и выше! – сообщают читатели ИА «Высота 102».





Напомним, что о предстоящей санитарной рубке сообщили 20 марта в «Центре защиты леса Волгоградской области». Санитарно-оздоровительные мероприятия «прописали» специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» после обследования деревьев.

– Специалисты по результатам обследования составили акт лесопатологического обследования, в котором отметили основные причины повреждения древостоев в виде засухи, а также воздействие шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекших за собой наклон и вывал стволов деревьев, – рассказали в учреждении.

Судя по фотографиям соснового леса, там сегодня действительно можно наблюдать с десяток высохших сосен. Их, согласно заявлению специалистов, и планируют снести в ближайшее время. Однако волгоградцы опасаются, что под снос пойдут и здоровые деревья.

– Проще всего вырубить! Назвать «санитарная вырубка», чтобы сгладить негодование жителей. Нужно сажать деревья и сохранить лес! – подчеркивают горожане.

Редакция «Высоты 102» направила запрос в ФБУ «Центр защиты леса» с просьбой уточнить точное количество деревьев, которое будет вырублено в ходе санитарной зачистки. Мы будем следить за ситуацией.



