Расследования

В Кировском районе Волгограда задержаны трое подозреваемых СК во взяточничестве

Расследования 22.03.2023 11:29
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22.03.2023 11:29


 В Волгограде накануне сотрудниками СУ СКР и ГУ МВД  задержаны трое местных жителей, которые подозреваются в даче взятки  группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственном управлении СКР, задержанными оказались двое мужчин в возрасте 30 и 28 лет,  а также 29-летняя женщина. Следственным отделом по Кировскому району возбуждено уголовное дело.

– С 9 по 21 марта 2023 года подозреваемые лично передавали начальнику районного отделения почты денежные средства в качестве взятки в общей сумме более 20 тысяч рублей за оформление незаконной выдачи денежных средств, переведенных на подставных лиц по системе быстрых платежей, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Накануне фигуранты были задержаны при совместных оперативных мероприятиях сотрудников СКР и полиции.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты два миллиона рублей, которые они обналичили в отделении почты. 

– В настоящее время с участием задержанных проводится комплекс неотложных следственных действий, – сообщает Буянова. – По ходатайству следователя СКР в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

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