В Волгограде фармацевты зарабатывают до 70 тысяч рублей

Общество 21.03.2023 20:16
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21.03.2023 20:16
В Волгограде проанализировали зарплаты специалистов в области лекарственных препаратов. Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, фармацевту с отличным знанием ассортимента лекарственных препаратов и опытом работы от 2 лет готовы платить до 70 тысяч рублей. Помимо вышеперечисленных требований необходимо еще высшее образование, знание английского языка на разговорном или свободном уровне, опыт работы на аптечном складе и знание информационной системы МДЛП.
В Москве такой специалист может рассчитывать на 130 тысяч рублей ежемесячно, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге - на 110 и 90 тысяч соответственно.
Средняя зарплата фармацевта в Волгограде, который имеет среднее специальное образование, опыт работы и отлично знает ассортимент лекарственных препаратов, составляет 45 тысяч рублей. Зарплата у таких специалистов, как указано в исследовании, начинается от 27 тысяч рублей - это самое минимальное зарплатное предложение на рынке труда в Волгограде для фармацевтов.
Такую работу, как правило, ищут женщины среднего возраста. Из них 45% имеет высшее образование и 17% готовы к переезду.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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