Разведчики под Волгоградом бесшумно ликвидировали противника





Разведывательные подразделения выполнили ряд специальных задач в ходе плановой тренировки на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, разведчики отработали технику скорострельной стрельбы, приемы рукопашного и ножевого боя, маскировки и экстремального вождения.

Военнослужащие также закрепили навыки бесшумной ликвидации противника и ориентированию на незнакомой местности.

Разведчикам еще предстоит тренировка по применению современных комплексов автоматизации и средств связи, патрулировании, использовании комплексов разведки «Стрелец».

Фото: пресс-служба ЮВО



