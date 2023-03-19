Общество

Обрит наголо. В Волгоградской области ищут жителя Подмосковья в зимних сапогах

Общество 19.03.2023 21:11
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19.03.2023 21:11


В Волгоградской области разыскивают пропавшего жителя Подмосковья. Как сообщает ИА «Высота 102», 44-летний мужчина исчез несколько дней назад. 

— Пропал Дмитрий Иванович Зибаров в Дзержинском округе Московской области. Может находиться в Котовском районе Волгоградской области, — рассказали ИА «Высота 102» в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 16 марта 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего мужчины:

рост 175 сантиметров

нормальное телосложение 

обрит наголо 

глаза голубые 

В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, темно-синие джинсы, черные зимние сапоги, на голове — черная шапка. 

Всех, кто обладает информацией, способной помочь с розыском, просят обращаться по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112. 

Фото: ЛизаАлерт / vk.com  

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