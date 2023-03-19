В Волгоградской области разыскивают пропавшего жителя Подмосковья. Как сообщает ИА «Высота 102», 44-летний мужчина исчез несколько дней назад.
— Пропал Дмитрий Иванович Зибаров в Дзержинском округе Московской области. Может находиться в Котовском районе Волгоградской области, — рассказали ИА «Высота 102» в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 16 марта 2023 года его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего мужчины:
рост 175 сантиметров
нормальное телосложение
обрит наголо
глаза голубые
В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, темно-синие джинсы, черные зимние сапоги, на голове — черная шапка.
Всех, кто обладает информацией, способной помочь с розыском, просят обращаться по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт / vk.com