Во всем мире, согласно данным ВОЗ, хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек, при этом ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования. Вирус может вызывать как острый, так и хронический гепатит, который может протекать в легкой форме или приводить к тяжелому пожизненному заболеванию, включая цирроз печени и рак.

У многих людей до сих пор сохраняются стереотипы относительно гепатита С. В Волгоградской области наиболее частым способом заражения, по данным регуправления Роспотребнадзора, являются незащищенные сексуальные контакты.

В комитете здравоохранения региона журналистам ИА «Высота 102» рассказали о пяти самых волнующих вопросах, которыми задаются жители Волгограда и области.

Вопрос № 1: Можно ли здороваться за руку или обнимать инфицированного гепатитом С человека?

Ответ: Да, конечно. Заразиться таким образом невозможно.

Вопрос № 2: Можно ли готовить еду для членов семьи при гепатите С?

Ответ: Можно. Даже если во время приготовления пищи вы случайно порежетесь и капля крови попадет в еду — заражение исключено. Ферменты пищеварительной системы уничтожат вирус.

Вопрос № 3: Можно ли заразиться, если есть из одной тарелки или пользоваться общими столовыми приборами?

Ответ: Нет. Вирус таким образом не передается.

Вопрос № 4: Можно ли заразиться при половом контакте?

Ответ: В этом случает сохраняется достаточно высокий риск инфицирования. Для защиты рекомендуется использовать презервативы.

Вопрос № 5: Нужно ли обследовать всех членов семьи зараженного?

Ответ: Инфицироваться гепатитом С при бытовом контакте в большинстве случаев нельзя. Однако сохраняется риск заражения при половых контактах. Сексуальному партнеру человека с гепатитом С необходимо сдать кровь на антитела к вирусу. Также обследование необходимо провести тем, кто контактировал с кровью больного человека и детям, рожденным от инфицированных матерей.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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