Общество

Накапливание вещей и многословность: как волгоградцам распознать неизлечимую болезнь

Общество 31.07.2022 17:13
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31.07.2022 17:13

 

Потеря памяти и способности к ориентации в пространстве, нарушение концентрации, проблемы с логикой — все это лишь немногие признаки коварного неизлечимого заболевания — деменции. 

На что нужно обращать внимание и как помочь людям с таким диагнозом рассказала ИА «Высота 102» главный внештатный специалист психиатр комитета здравоохранения Волгоградской области, завкафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ВолгГМУ Инна Замятина. 

Факторы риска 


По словам главного врача областной психиатрической больницы № 2, в группе риска находятся люди в возрасте старше 65 лет. 

— Также к факторам риска относят заболевание сахарным диабетом, наличие гипертонической болезни, ожирения, депрессии, отсутствия должной физической активности и  курение, — перечисляет Замятина.  

Как не пропустить первый «звоночек»? 


Стоит обратить внимание на изменения в поведении пожилого человека, считает кандидат медицинских наук. 

— Если у родственника начались проблемы с памятью, часто теряется логика разговора или появилась многословность — это все может быть первыми звоночками болезни, — объясняет специалист.  

Также, уточняет доктор, должна насторожить склонность постоянно перекладывать, прятать или накапливать предметы. Если пожилой человек теряет интерес к прежнему хобби, ему трудно ориентироваться во времени и пространстве, у него появились несвойственные ему перепады настроения или депрессия — все это требует первоочередного внимания. 

— Родные часто списывают забывчивость, изменения в поведении на возраст и медлят с обращением за помощью. Следует запомнить, что болезнь совсем не следствие биологического старения. Здесь необходима помощь врача и тщательное обследование. Только доктор может уточнить диагноз и назначить терапию, — рассказывает Инна Замятина. 

К какому врачу обратиться? 


По словам специалиста, человек с симптомами деменции примет терапевт или невролог. 

— Доктор пообщается с пациентом, выпишет направление на анализы, уточнит диагноз и назначит лечение. Хорошо, если пожилого человека сопровождает кто-то из близких людей. Будет необходимо описать первые симптомы, а также запомнить рекомендации и следить за их строгим  выполнением.

Врач призывает не стесняться и задавать на приеме вопросы, касающиеся организации ухода и лечения, а также способов решения различных социальных ситуаций.

Деменция неизлечима. Что делать? 


К сожалению, отмечает доктор Замятина, деменция относится к категории неизлечимых заболеваний. Однако развитие слабоумия можно приостановить, а некоторые его симптомы сгладить почти до полного исчезновения. 

— Разные типы лекарств помогут решить проблемы со сном, поведенческими и психическими трудностями, такими как депрессия, повышенная тревожность и галлюцинации, — поясняет врач. — Терапия позволяет приостановить развитие болезни, улучшить качество жизни больных и уменьшить тяготы ухода за ними. При этом лечение, назначенное врачом, нужно продолжать всю жизнь.

Как замедлить прогрессирование болезни? 


Часть факторов риска деменции не изменить. К примеру, нельзя повлиять на возраст или наследственность, в то время, как другие факторы риска вполне поддаются влиянию. 

— В первую очередь необходимо следить за здоровьем, регулярно проходить медосмотры, диспансеризацию, что позволит своевременно выявлять такие состояния, как повышенное давление или сахар крови, — рассказывает Замятина. — Многочисленные исследования установили, что  регулярные физические нагрузки, отказ от курения, контроль за массой тела, принципы правильного питания, а также контроль за давлением, уровнем холестерина и сахара в крови снижают риск развития деменции.

Специалист уточняет, что волгоградцам в возрасте 65 лет и старше необходимо не менее 150 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности в течение недели или не менее 75 минут активной аэробной физической активности за аналогичный период. 

— Если пожилые родственники уже не могут выполнять рекомендуемые объемы физической активности по состоянию здоровья, то им нужно быть настолько физически активными, насколько позволяют их способности и условия, — считает кандидат медицинских наук.  

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