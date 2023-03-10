В СВО погиб 23-летний волгоградский десантник Никита Нестеренко

В Волгоградской области сегодня, 10 марта, проводили в последний путь погибшего в ходе проведения спецоперации Никиты Нестеренко. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны прошли в Камышине.

— Никита Николаевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — сообщается в официальном заявлении администрации Камышина. — Вечная память Герою!

Однако местные власти не указывают, был ли погибший мобилизован, отправился на фронт добровольцем или служил по контракту. Известно, что Никита Нестеренко служил в войсках ВДВ. Ему было всего 23 года.

Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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