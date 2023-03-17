Мгновения жизни и смерти: в Волгограде открылась фотовыставка военкоров СВО

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Некоторые посетители надолго замирали у фотографий, в которых переплелись и страшные мгновения войны, и трогательные моменты, запечатлевшие маленькие радости жизни на фоне смерти. Кто-то смахивал слезу, а кто-то невольно улыбался, например, у фотографий авторов с животными.













На фотовыставке представлены работы, сделанные военкорами Русланом Мельниковым, Николаем Грищенко, Владимиром Ладным, Александром Гавриленко, Анной Ковалевой, Еленой Мелиховой и Тагиром Раджавовым порой с риском для жизни. Некоторые из военных журналистов присутствовали на открытии фотовыставки.













C первых дней конфликта в июле 2014 года военкоры Южного филиала освещали события на Донбассе, оказавшись в гуще событий. Затем они также, рискуя жизнью, работали в зоне СВО.













Ребята проникали на самые опасные территории и оттуда передавали уникальные материалы, которые затем читала все страна и весь мир. За это время они выпустили сотни репортажей, опубликовали десятки документальных видеороликов и, конечно, тысячи фотографий. Продлится выставка до 17 апреля 2023 года. Вход бесплатный.

































Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"