







Суд в Волгоградской области обязал вернуть пенсионеру, который проходил лечение в Михайловской ЦРБ, деньги, которые он потратил в больнице на покупку жизненно важных лекарств.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 84-летний мужчина обратился в надзорное ведомство с жалобой, пояснив, что в больнице был вынужден сам покупать лекарства, которые ему назначили.

В ходе проверки установлено, что пенсионер в 2022 году находился в ГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» на лечении. Ему были назначены медикаменты из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые должны были предоставляться пациенту бесплатно.

- Однако в нарушение требований законодательства медицинским учреждением лекарственные препараты пенсионеру своевременно не предоставлялись, в связи с чем мужчина был вынужден приобретать лекарства за счет собственных средств, - рассказала Черединина.

В суд было подано заявление о взыскании расходов на покупку лекарств. Михайловский районный суд удовлетворил иск прокурора и взыскал в пользу пенсионера 30 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится у прокуратуры на контроле.

Отметим, что ранее в Михайловской ЦРБ уже были случаи, когда пациенты сами покупали лекарства. Ранее это лечебное учреждение заставили вернуть деньги двум пациентам, которые лечились здесь от ковида.



