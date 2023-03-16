Общество 16.03.2023 10:24
0
16.03.2023 10:24
Суд в Волгоградской области обязал вернуть пенсионеру, который проходил лечение в Михайловской ЦРБ, деньги, которые он потратил в больнице на покупку жизненно важных лекарств.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 84-летний мужчина обратился в надзорное ведомство с жалобой, пояснив, что в больнице был вынужден сам покупать лекарства, которые ему назначили.
В ходе проверки установлено, что пенсионер в 2022 году находился в ГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» на лечении. Ему были назначены медикаменты из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые должны были предоставляться пациенту бесплатно.
- Однако в нарушение требований законодательства медицинским учреждением лекарственные препараты пенсионеру своевременно не предоставлялись, в связи с чем мужчина был вынужден приобретать лекарства за счет собственных средств, - рассказала Черединина.
В суд было подано заявление о взыскании расходов на покупку лекарств. Михайловский районный суд удовлетворил иск прокурора и взыскал в пользу пенсионера 30 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится у прокуратуры на контроле.
Отметим, что ранее в Михайловской ЦРБ уже были случаи, когда пациенты сами покупали лекарства. Ранее это лечебное учреждение заставили вернуть деньги двум пациентам, которые лечились здесь от ковида.
«Выдержит до 120 килограммов»: в Волгограде 18 марта запустят самую большую свадебную карусель16.03.2023 14:24
Общество 16.03.2023 14:24
В Волгоградской области избрали представителя в Общественную палату РФ16.03.2023 13:54
Общество 16.03.2023 13:54
В Волгограде годовщину воссоединения с Крымом отметят без митинга16.03.2023 13:26
Общество 16.03.2023 13:26
В Волгограде семьям погибших участников СВО передали ордена Мужества16.03.2023 12:28
Общество 16.03.2023 12:28
Облкомприроды: в Волгограде с мая стартует сезон видеоохоты на мусорщиков16.03.2023 12:20
Общество 16.03.2023 12:20
Более 360 работников «Россети Юг» воспользовались поддержкой компании в виде компенсации процентов по ипотечным кредитам16.03.2023 11:49
Общество 16.03.2023 11:49
Памятник Маршалу Жукову переселили с улицы в здание музея-панорамы «Сталинградская битва»16.03.2023 11:11
Общество 16.03.2023 11:11
«Больше так продолжаться не может»: волгоградка из-за ссоры с мужем купила дом в «Бурковском парке» и не прогадала16.03.2023 09:48
Общество 16.03.2023 09:48
В Волгоградской области похоронили сгоревшего в блиндаже срочника Вячеслава Рассохина16.03.2023 09:25
Общество 16.03.2023 09:25
Волгоградцам хотят ограничить площадь огородов до 6 соток15.03.2023 20:18
Общество 15.03.2023 20:18
Простая формальность: многодетную волгоградку после пожара попросили на улицу из временного жилья15.03.2023 19:32
Общество 15.03.2023 19:32
«Давайте жить дружно»: в Волгограде задумались об уроках гуманного соседства с бездомными животными15.03.2023 17:54
Общество 15.03.2023 17:54
«Его называли батей»: в Волгограде увековечили память полковника, разминировавшего Мамаев курган15.03.2023 17:42
Общество 15.03.2023 17:42
Сурский сквер в центре Волгограда лишился асфальта и кустов15.03.2023 15:30
Общество 15.03.2023 15:30
Массовая забастовка обошла стороной ПВЗ Wildberries в Волгограде15.03.2023 14:10
Общество 15.03.2023 14:10