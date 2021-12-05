Пациенты взыскали с волгоградского ковидария расходы на лекарства

Михайловский районный суд в итоге удовлетворил исковые требования прокуратуры и взыскал с районной больницу около 7,9 тысячи рублей в пользу двух бывших пациентов медучреждения.
Общество 05.12.2021 17:32
0
05.12.2021 17:32
Михайловский районный суд в итоге удовлетворил исковые требования прокуратуры и взыскал с районной больницу около 7,9 тысячи рублей в пользу двух бывших пациентов медучреждения.
Михайловская центральная районная больница Волгоградской области, работающая в режиме ковидного госпиталя, вернет около восьми тысяч рублей двум бывшим пациентам, которые проходили здесь лечение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решения районного суда, с исками в защиту прав пациентов обратились прокуроры Серафимовичского и Михайловского районов. Суд установил, что в конце лета этого года в больницу с диагнозом новая коронавирусная инфекция и пневмония попали мужчина и женщина. Однако медикаментов для лечения пациентов в больнице не оказалось, поэтому родственникам госпитализированных пришлось покупать их на свои деньги. Так, для мужчины покупка дексаметазона, омепразола и гепарина обошлась в 2 тысячи 71 рубль. Женщина потратила на лекарства гораздо больше – 5867 рублей. В комплект приобретенных за свои деньги медикаментов входили цефтриаксон, дексаметазон, гепарин, прадакса, омепразол и гидроксихлорохин.В судебных заседаниях представители Михайловской ЦРБ просили отказать в удовлетворении исков, ссылаясь на то, что данные пациенты не обращались с заявлениями к руководству больницы с требованиями вернуть деньги за приобретенные лекарства. Хотя и признали факт отсутствия необходимых лекарств в медучреждении в период лечения этих двух пациентов.
Михайловский районный суд в итоге удовлетворил исковые требования прокуратуры и взыскал с районной больницу около 7,9 тысячи рублей в пользу двух бывших пациентов медучреждения.
Реклама
Зима по расписанию: в Волгоградской области намело первые сугробы (ФОТО)05.12.2021 12:50
Общество 05.12.2021 12:50
Военнослужащие прошли крестным ходом в честь Александра Невского в Волгограде05.12.2021 10:04
Общество 05.12.2021 10:04
Суд под Волгоградом пять раз за год наказал злостного антимасочника05.12.2021 08:56
Общество 05.12.2021 08:56
«Гнием вместе»: в Волгоградской области зимний дождь превратил общежитие в душевую04.12.2021 19:20
Общество 04.12.2021 19:20
Жителей Ангарского в Волгограде предупредили о возможных перебоях с электроэнергией04.12.2021 17:01
Общество 04.12.2021 17:01
В Волгоградской области за 10 месяцев похоронили 37897 человек04.12.2021 14:21
Общество 04.12.2021 14:21
Красную звезду зажгли у собора Александра Невского в Волгограде04.12.2021 09:44
Общество 04.12.2021 09:44
Военные привезли в волгоградские больницы кислород04.12.2021 09:26
Общество 04.12.2021 09:26
В Волжском набитая кошками квартира довела соседей до суда04.12.2021 08:56
Общество 04.12.2021 08:56
«Россети Юг» восстановили энергоснабжение в Дзержинском районе Волгограда03.12.2021 21:41
Общество 03.12.2021 21:41
В поселке Ангарский в Волгограде дали свет после аварии на подстанции03.12.2021 21:16
Общество 03.12.2021 21:16
«Обиженных огромное количество»: известный тренер выиграл суд у главы волгоградского облкомспорта03.12.2021 19:39
Общество 03.12.2021 19:39
Здание ВТЗ украсил мурал на экологическую тему03.12.2021 17:50
Общество 03.12.2021 17:50
В супермаркетах Волгоградской области нашли продукты с АЧС03.12.2021 16:15
Общество 03.12.2021 16:15
В Волгограде благоустроят две пешеходные улицы у Комсомольского сада03.12.2021 15:21
Общество 03.12.2021 15:21
Реклама