Общество

Пациенты взыскали с волгоградского ковидария расходы на лекарства

Общество 05.12.2021 17:32
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05.12.2021 17:32


Михайловская центральная районная больница Волгоградской области, работающая в режиме ковидного госпиталя, вернет около восьми тысяч рублей двум бывшим пациентам, которые проходили здесь лечение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решения районного суда, с исками в защиту прав пациентов обратились прокуроры Серафимовичского и Михайловского районов. Суд установил, что в конце лета этого года в больницу с диагнозом новая коронавирусная инфекция и пневмония попали мужчина и женщина. Однако медикаментов для лечения пациентов в больнице не оказалось, поэтому родственникам госпитализированных пришлось покупать их на свои деньги. Так, для мужчины покупка дексаметазона, омепразола и гепарина обошлась в 2 тысячи 71 рубль. Женщина потратила на лекарства гораздо больше – 5867 рублей. В комплект приобретенных за свои деньги медикаментов входили цефтриаксон, дексаметазон, гепарин, прадакса, омепразол и гидроксихлорохин.
В судебных заседаниях представители Михайловской ЦРБ просили отказать в удовлетворении исков, ссылаясь на то, что данные пациенты не обращались с заявлениями к руководству больницы с требованиями вернуть деньги за приобретенные лекарства. Хотя и признали факт отсутствия необходимых лекарств в медучреждении в период лечения этих двух пациентов.
Михайловский районный суд в итоге удовлетворил исковые требования прокуратуры и взыскал с районной больницу около 7,9 тысячи рублей в пользу двух бывших пациентов медучреждения.


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