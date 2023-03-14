В техникуме Волжского распылили перцовый аэрозоль, есть пострадавшие

Происшествия 14.03.2023 13:11
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14.03.2023 13:11
Троим студенткам потребовалась медицинская помощь после инцидента, который произошел накануне днем в Волжском политехническом техникуме в Волгоградской области, передает ИА «Высота 102». Информация об этом появилась в социальных сетях.
- На перемене девушки почувствовали недомогание – жжение в глазах, першение, предположительно вызванное в результате действия перцового аэрозоля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что госпитализация в больницу №25 потребовалась 18-летней девушке. Она находится в отделении токсикологии, состояние оценивается как относительно удовлетворительное.
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