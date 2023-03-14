В техникуме Волжского распылили перцовый аэрозоль, есть пострадавшие





Троим студенткам потребовалась медицинская помощь после инцидента, который произошел накануне днем в Волжском политехническом техникуме в Волгоградской области, передает ИА «Высота 102». Информация об этом появилась в социальных сетях.

- На перемене девушки почувствовали недомогание – жжение в глазах, першение, предположительно вызванное в результате действия перцового аэрозоля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что госпитализация в больницу №25 потребовалась 18-летней девушке. Она находится в отделении токсикологии, состояние оценивается как относительно удовлетворительное.



