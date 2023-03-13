Общество

До 20 населенных пунктов Волгоградской области впервые доведут газ

Общество 13.03.2023 11:45
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13.03.2023 11:45


Губернатор Волгоградской области 13 марта провел оперативное совещание, на котором, как сообщает ИА «Высота 102», были рассмотрены вопросы газификации и соответствующие меры поддержки населения. По словам Андрея Бочарова, завершение  газификации в регионе на сегодня является стратегически важной задачей.

– До конца 2027 года по итогам проводимой совместно с компанией «Газпром» работы уровень газификации Волгоградской области должен составить 98%. За последние годы Волгоградская область сделала серьезный рывок по газоснабжению населенных пунктов региона и вышла на уровень газификации свыше 90,5%, – сказал глава региона на совещании. – Уже в текущем году газ впервые должен прийти в 20 населенных пунктов Волгоградской области.

По итогам совещания Андрей Бочаров поручил подчиненным обеспечить безусловное выполнение обязательств Волгоградской области по проектированию и строительству внутрипоселковых газопроводов и котельных на газовом топливе; предусмотреть и обеспечить финансирование обязательств региона на период до 2027 года включительно. 

Также поставлена задача по информированию жителей о программах газификации и догазификации, о возможностях получения социальной поддержки, в том числе о новой мере в виде авансирования затрат на газификацию домовладений.

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