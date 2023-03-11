На Мамаевом кургане в Волгограде прощаются с военным священником Георгием Лазаревым

Фото ГУ МВД по Волгоградской области VK.com
Общество 11.03.2023 12:26
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11.03.2023 12:26
Фото ГУ МВД по Волгоградской области VK.com
В Волгограде сегодня, 11 марта прощаются с протоиереем Георгием Лазаревым. Как сообщили ИА «Высота 102» в епархии, печальная церемония проходит в храме Всех Святых на Мамаевом кургане. В церемонии прощания со священником, членом общественного совета при региональном главке приняли участие также руководство и личный состав волгоградской полиции и военные.
В ГУ МВД по Волгоградской области вспоминают скончавшегося священника добрым словом.
- Отец Георгий был противником религиозного экстремизма и ксенофобии, учил подрастающее поколение и молодых сотрудников любви к родине и верности к присяге, - говорится в сообщении главка.
Напомним, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Волгоградской епархии, клирик храма Всех Святых на Мамаевом кургане скончался на 72-ом году жизни после продолжительной болезни.
- 17 лет батюшка посвятил военной службе. Этот период его жизни и предопределил его дальнейшее служение на поприще нивы Церковной – духовное окормление военнослужащих, - сообщала Волгоградская епархия РПЦ.
Справка. Отец Георгий родился 30 сентября 1951 года в селе Татьянино Костромской области. После школы окончил Костромской сельскохозяйственный институт по специальности агроном, потом работал преподавателем.
Приехав в Волгоград, в 1999 году окончил дневное отделение Волгоградского епархиального духовного училища и нес послушание в Свято-Духовском мужском монастыре Волгограда. В сан протоиерея был возведен в апреле 2017 года.
Имеет многочисленные награды и благодарности за вклад в развитие взаимодействия между РПЦ и правоохранительными органами и Вооруженными силами России.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области VK.com
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