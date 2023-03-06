С протоиереем Георгием Лазаревым простятся в Волгограде 11 марта

Прощание с протоиереем Георгием Лазаревым пройдет в Волгограде в субботу, 11 марта. Как сообщает ИА «Высота 102», отпевать бывшего настоятеля храма Всех Святых будут на Мамаевом кургане.

– Отпевание стоится в храме Всех Святых после Божественной литургии, – сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии. – Начало литургии в 8:00.

О смерти Отца Георгия стало известно 6 марта. В епархии сообщили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Отец Георгий родился 30 сентября 1951 года в селе Татьянино Костромской области. В Волгоград приехал в 1999 году. Окончил дневное отделение Волгоградского епархиального духовного училища и нес послушание в Свято-Духовском мужском монастыре Волгограда. В сан протоиерея был возведен в апреле 2017 года.

Имеет многочисленные награды и благодарности за вклад в развитие взаимодействия между РПЦ и правоохранительными органами и Вооруженными силами России.