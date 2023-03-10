Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции. Видео с места событий политик опубликовал в своем Telegram-канале.

— Раздумывал, стоит ли это выкладывать. В зоне спецоперации ситуация жесткая, это место проверки, чего ты стоишь. Совсем не бравирую, но уверен, что важно показать, как там на самом деле, — написал в соцсетях депутат.

Как уточнил Гимбатов, сомнения по поводу стоит ли публиковать видео, ушли «после неуместной шутки одного артиста, вроде как съездившего куда-то в сторону Донбасса». Ранее появилась информация, что рэпер Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел где-то в ДНР. На видео, опубликованном в Сети, при звуках выстрелов у артиста выпадает из рук телефон. Позже исполнитель признался, что специально запустил этот фейк, пародируя украинских звезд, снимающих ролики на безопасных полигонах, выдавая кадры за хронику с передовой.

Судя по видеоряду, опубликованному Андреем Гимбатовым, в момент обстрела он находился в районе населенного пункта Александровка.

— Этот прилет, конечно, не был специально по мою душу, но возможно, я теперь буду в начале марта праздновать свой второй день рождения, — заявил в Telegram парламентарий.

Видео: Андрей Гимбатов / t.me

